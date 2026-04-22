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英國會通過禁菸法案　2009年後出生者終身不得購菸

▲▼ 香菸。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲新法上路後，目前17歲及以下孩童，在英國各地都將無法被合法販售菸草。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國菸草與電子煙法案（Tobacco and Vapes Bill）正式完成國會審議，下議院與上議院針對法案最終版本達成共識。新法上路後，任何於2009年1月1日當日或之後出生的人，也就是目前17歲及以下孩童，在英國各地都將無法合法購買菸草，目標打造「無菸世代」。

目標無菸世代　17歲以下終身不得買菸

BBC、紐約時報報導，這項法案適用於目前17歲（含）以下的青少年，旨在防止他們染上抽菸習慣。該立法內容包含針對零售商的新許可與註冊要求，增加產品資訊揭露規定、廣告與促銷管制，以及限制在公共場所吸菸和使用電子菸。

在完成由英王查爾斯三世批准的流程後，這項提案預計很快就會正式成為法律，官員們將取得管制菸草、電子煙及尼古丁相關產品的新權力，範圍涵蓋產品口味及包裝設計。

法案希望能遏止菸草產品的使用，並稱其為「造成健康不良的主要潛在因素」，同時也要減輕吸菸相關疾病對英國公費醫療系統造成的壓力。

英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）表示，此為英國公衛史上的歷史性時刻，「預防勝於治療，這項改革將拯救生命、減輕國民健保署（NHS）的壓力，建立一個更健康的英國」。

電子煙管制同步擴大　醫院戶外區例外

法案同步強化電子煙管制，明確禁止在搭載孩童的車輛內使用電子煙，遊樂場、學校外圍及醫院周邊也納入禁用範圍。

不過為了支持正在戒菸的民眾，醫院戶外區域仍可使用電子煙。另外，露天餐飲場所如酒吧花園、海灘及私人戶外空間則不在限制之列，民眾在自家室內也仍可繼續吸菸及使用電子煙。

英國氣喘與肺組織（Asthma + Lung UK）的斯利特（Sarah Sleet）對法案過關表示肯定，認為此舉有望改善英國國民健康狀況，但同時呼籲政府不能忽視現有吸菸者的需求，必須提供廣泛戒菸服務。

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