靖國神社春季例大祭登場！高市早苗「貢獻祭祀費」　仍遭中韓抗議

▲日本首相高市早苗執政滿半年。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京靖國神社昨（21）日起舉行春季例大祭，日本首相高市早苗延續過往作法，並未親自前往參拜，而是以自民黨總裁的身分自費獻上「玉串料」（祭祀費）與供品，由黨內高層代為奉納，此舉被視為兼顧內政與外交壓力的折衷安排。不過，相關動作仍引發中國與南韓強烈反彈抗議。

根據《日本放送協會》，自民黨總務會長有村治子今（22）日清晨前往靖國神社參拜，並代替高市早苗獻上玉串料。她表示，對於「為國殉難者的英靈」應抱持誠摯感謝，同時在當前國際緊張情勢持續升溫之際，更應重視對於和平的祈願。她也轉述高市早苗的心意，相信對方未來仍希望親自到訪。

此外，日本高市內閣成員也前往參拜。成長戰略擔當大臣城內實當天上午進入本殿參拜，並自費供奉真榊與玉串料，強調對戰歿者抱持敬意，同時重申「不再讓戰爭悲劇重演」的決心。這也是高市內閣成立以來，首度確認有閣員參拜靖國神社。

▲日本東京靖國神社21日起舉行春季例大祭。（圖／達志影像／美聯社）

同一時間，跨黨派議員聯盟約120人集體參拜，包括自民黨、日本維新會、國民民主黨等成員，顯示日本政壇對此議題仍具一定共識與動員力。另外，參政黨黨代表神谷宗幣也前往參拜。

不過，相關舉動立即引來中國強烈批評。日媒《共同社》指出，中國共產黨機關報《人民日報》以筆名「鐘聲」刊登評論，點名高市早苗為右翼政治人物，指其固守錯誤歷史觀，稱高市早苗向靖國神社供奉玉串料的行為是「踐踏人類的良知、公然褻瀆歷史正義」，警告若持續此路線，將面臨國際社會與歷史的審視。

中國黨媒更在評論將參拜靖國神社等行為，與日本近期安全政策，包括日本護衛艦通過台灣海峽，以及在靜岡縣、熊本縣部署長程飛彈等事件做連結，指稱日本境內的新型軍國主義正在輕舉妄動。

南韓方面同樣表達不滿。根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓外交部透過發言人聲明指出，針對日本領導高層再度向供奉太平洋戰爭A級戰犯的靖國神社獻上供品或參拜一事，「深感失望與遺憾」，批評該神社「美化侵略戰爭、供奉戰犯」。