美財長：封鎖港口「儲油設施滿了無處去」　近一步衝擊伊朗經濟

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，隨著美方持續對伊朗港口實施海上封鎖，伊朗主要石油樞紐哈格島（Kharg Island）的儲油設施將在數日內達到上限，可能迫使伊朗減產，進一步衝擊其經濟命脈。

儲油設施滿載 伊朗將被迫減產

貝森特於社群媒體指出，根據總統川普的指示，美國海軍將持續封鎖進出伊朗港口的船隻。他表示，「在數日之內，哈格島的儲存設施將會滿載，脆弱的伊朗油井將被迫關閉」。他並強調，限制伊朗的海上貿易，是直接打擊其主要收入來源的關鍵手段。

削弱伊朗資金循環

貝森特進一步指出，美國財政部將持續透過所謂「經濟怒火」政策，對伊朗施加最大壓力，系統性削弱德黑蘭在資金生成、運輸與回流方面的能力，並警告協助伊朗的相關單位將面臨制裁。

哈格島是伊朗能源生產與出口的核心據點。儘管戰事持續，伊朗在衝突期間仍能維持相當程度的原油生產與銷售量，甚至略高於戰前數月水準。

伊朗仍有生存餘地

分析指出，若封鎖確實發揮效果而且儲存空間耗盡，伊朗可能不得不削減甚至停止原油生產，而原油出口占其總出口收入約80%。然而，市場也認為短期內衝擊仍有限。根據航運數據機構估算，伊朗目前仍有約1.76億桶原油在海上，其中約1.42億桶已在運輸途中或位於波斯灣以外地區，意味著伊朗仍擁有可觀的銷售空間，潛在價值達數十億美元。

摩根大通（JPMorgan）全球大宗商品研究主管卡內瓦（Natasha Kaneva）指出，封鎖措施確實可能在談判中增加美方籌碼，但前提是必須嚴格執行並持續數月，才能對伊朗經濟造成實質壓力。整體而言，美國試圖透過經濟與軍事手段雙軌施壓伊朗，但其效果仍取決於封鎖的持續時間與執行強度。