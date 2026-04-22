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川普宣布延長停火　伊朗：我們沒有提出要求

▲川普宣布延長停火。（圖／路透）

▲川普宣布延長停火。（圖／路透） 

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普21日宣布延長與伊朗之間的停火協議，表示在伊朗提出完整談判方案並完成協商前，美方將暫緩對伊朗的軍事攻擊，但仍會維持海上封鎖並保持戰備狀態。伊朗方面則表示，德黑蘭當局並未提出延長停火的請求。

川普同意停火至伊朗提出停火方案與談判結束為止

川普在TruthSocial發布聲明，他指出由於伊朗政府內部「嚴重分裂」，在巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）與總理夏立夫（Shehbaz Sharif）要求下，美方同意暫緩對伊朗發動攻擊，以便伊朗方面整合立場並提出統一方案。川普表示，已指示美軍持續執行封鎖任務，同時維持全面備戰，並將停火延長至相關提案提交與談判結束為止。

伊朗認為川普假延長停火　實際在準備下一次突襲

不過，伊朗方面對此表達高度質疑。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）顧問穆罕默迪（Mahdi Mohammadi）在社群平台X發文指出，川普延長停火「顯然是爭取時間的手段」，可能為下一次突襲行動鋪路。他認為，持續的海上封鎖本質上與軍事行動無異，應被視為敵對行為，並主張伊朗應採取軍事回應。

伊朗革命衛隊（IRGC）關聯媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）指出，德黑蘭並未要求延長停火，並警告美國持續對伊朗港口實施海上封鎖，等同於「持續的敵對行為」，顯示雙方對停火安排的認知仍存在重大分歧。

巴基斯坦歡迎川普延長停火決定

另一方面，巴基斯坦對停火延長表達歡迎。總理夏立夫表示，他本人與穆尼爾均對川普接受延長停火的請求表示感謝，並強調巴基斯坦將持續推動外交斡旋，協助雙方透過談判解決衝突。

夏立夫也表示，希望美伊雙方能在即將於伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行的第2輪會談中，遵守停火安排，並最終達成全面和平協議，以徹底結束衝突。

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