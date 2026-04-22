ChatGPT向校園槍手提供「重大建議」　佛州檢方要查了

▲佛州州立大學槍擊案，警方到場應對。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州檢察總長烏斯麥爾（James Uthmeier）21日宣布，該州檢察官辦公室將對OpenAI展開刑事調查，原因是去年4月佛州州立大學（FSU）校園槍擊案嫌犯伊克納（Phoenix Ikner）行凶前，多次與ChatGPT對話並獲得「重大建議」。

回答槍手致命問題 ChatGPT被調查

烏斯麥爾在記者會上提到，調查人員深入研究聊天紀錄後判定，ChatGPT曾向嫌犯提供「重大建議」，包括使用的槍枝種類、近距離射擊有效性等，「如果螢幕另一端是真人，我們就會以謀殺罪起訴他們。」

根據佛州檢方與CBS分享的對話紀錄，嫌犯還曾詢問特定霰彈槍彈藥的殺傷力、槍擊案能否引發媒體關注、學生活動中心最繁忙時段等。

烏斯麥爾表示，依據佛州法律，任何「協助、教唆或指使」他人犯罪者，被視為該罪行的主犯（Principal）。佛州已對OpenAI發出傳票，要求交出應對使用者可能犯罪、涉嫌自殘或傷害他人、與執法部門配合時的公司政策及員工訓練材料等文件。

▼去年的佛州州立大學槍擊案導致2人死亡。（圖／路透）



校園槍擊1死6傷 OpenAI否認責任

去年4月17日，嫌犯伊克納駕駛一輛橘色悍馬車，在佛州州立大學塔拉哈西（Tallahassee）校區連開15槍，至少造成2死6傷。20歲的他拒絕承認2項第一級謀殺罪名與多項第一級謀殺未遂罪，他的法庭審判預計10月展開。

對此，OpenAI強調ChatGPT「並未鼓勵或促進任何非法或有害行為」，所有回應均屬於可在網路公開來源查詢的事實性資訊。

該公司表示，「去年在佛羅里達州立大學發生的大規模槍擊案是一場悲劇，但ChatGPT不為這起嚴重犯罪負責」，未來將繼續與當局合作，持續強化防護措施，偵測有害內容並限制不當使用。

▼槍手伊克納拒絕認罪。（圖／達志影像／美聯社）

