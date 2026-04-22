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海豹部隊出動！美軍在印太登檢扣押伊朗油輪　畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X@DeptofWar）

▲美軍扣押提法尼號（M/T Tifani）油輪。（圖／翻攝自X@DeptofWar）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部21日表示，美軍在印度洋攔截並登檢一艘受制裁的油輪，根據釋出的畫面，可見海軍特種部隊「海豹部隊」（Navy SEALs）搭乘直升機降落在「提法尼號」（M/T Tifani）甲板上。這艘船當時正運載來自伊朗的石油，目前已暫時落入美軍控制。

海豹部隊出動　登檢載伊朗石油油輪

紐約時報報導，這是川普政府自美國與以色列於2月28日開始攻擊伊朗以來，持續打壓伊朗石油經濟的最新行動。提法尼號是在印度洋遭攔截登檢，已暫時被美軍控制，美國軍方官員表示，如何處置這艘船隻及其貨物將由白宮拍板定案。

根據國防部釋出的影片畫面清楚可見，海豹部隊成員搭乘直升機降落在提法尼號上，完成攔截行動。國防部表示，「我們將在全球推動海上執法行動，打擊非法網絡、攔截為伊朗提供物資支援的受制裁船隻——無論它們在何處活動」，將持續阻止非法行為者及其船隻在海上自由航行。

此外，美國官員透露，海軍驅逐艦還護送至少2艘伊朗油輪，分別是多雷娜號（Dorena）與塞文號（Sevin），這兩艘船均是在4月13日封鎖行動生效前就從伊朗港口查巴哈爾（Chabahar）出發。

封鎖伊朗一周　攔截28艘船

美軍中央司令部21日表示，自從大約一周前在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）外設立封鎖線以來，美國海軍已攔截28艘試圖進出伊朗港口的船隻。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上周也已預告相關行動，稱全球各地、尤其是印太地區的美軍指揮官，將積極追查任何懸掛伊朗旗幟的船隻，或任何試圖為伊朗提供物資支援的船隻。

就在周日，伊朗貨輪Touska號試圖突破封鎖，隨即遭美國海軍驅逐艦開火並強行扣押。

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