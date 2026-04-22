MAGA陣營分裂！　挺川大將卡爾森後悔道歉：我誤導大眾

▲美國總統川普與昔日挺川大將卡爾森。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）近日在節目中公開為過去支持總統川普表達歉意，坦言他的行為誤導了大眾，自己與許多支持者「都對現況負有責任」，相關發言引發關注。

卡爾森「認錯」

卡爾森在其Podcast節目《卡爾森秀》（The Tucker Carlson Show）中與弟弟巴克利（Buckley Carlson）對談時表示，兩人過去都積極支持川普，「你替他寫過演說稿，我替他助選，我們確實牽涉其中」。他並直言，「在某種程度上，你我以及數以百萬計像我們這樣的人，造就了現在的局面」。

川普辜負傳統保守派期待

巴克利也坦承，自己曾3度投票支持川普，並參與2016年競選活動，但認為川普未能成為當初所期待的領導人。兩人批評的重點，包括政府對已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關案件的處理，以及美國參與對伊朗的戰爭行動。

卡爾森在2024年大選期間是川普的重要支持者之一，甚至在共和黨全國代表大會上形容川普是「一位很棒的人」。然而，他在最新節目中表示，自己需要面對過去支持所帶來的後果，「這會讓我們困擾很長一段時間」，並補充說，「我想說聲抱歉，誤導了大家，但那並非出於故意」。

巴克利則表示，他「不認識任何一個沒有感到被背叛的人」，顯示部分保守派內部出現失望情緒。

MAGA陣營分裂

除了卡爾森外，包括媒體人凱利（Megyn Kelly）、瓊斯（Alex Jones）與歐文斯（Candace Owens）等部分支持「讓美國再次偉大」（MAGA）立場的評論人士，也在川普第2任期內轉趨批評。對此，川普本月稍早在社群媒體發文回擊，批評這些人「智商低」，並稱他們是「愚蠢的人」。