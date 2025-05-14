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快訊／日本自衛隊練習機起飛2分鐘墜落「找到殘骸」2飛官失蹤

中谷元出任日本新防衛大臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本防衛大臣中谷元。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本航空自衛隊的T4練習機14日下午在愛知縣犬山市的入鹿池墜落，機上兩名男性隊員目前仍下落不明。防衛省已成立事故調查委員會，並持續進行搜索行動。

據《NHK》報導，墜機事件發生於14日下午3時8分，當時練習機剛從愛知縣小牧基地起飛，僅飛行約2分鐘後便在入鹿池附近失去雷達航跡。根據現場報告，池中已發現機體殘骸、救命裝備、飛行員的帽子與頭盔等物品，但截至晚間10時，兩名隊員仍未尋獲。

防衛省表示，失蹤的兩名隊員分別為一名中尉及一名少尉，飛行經驗分別達1170小時與480小時，具備T4練習機的操作資格。事發前，該練習機計畫從小牧基地前往宮崎縣的新田原基地，途中原預定經太平洋上空飛行。然而，事故發生時天候正常，機體也在起飛前完成檢查，未發現異常。

據悉，該練習機未搭載飛行記錄器及語音記錄器，為事故調查增加了難度。

日本防衛大臣中谷元表示，機體部分已在墜落地點附近找到，並指示自衛隊與地方政府迅速提供事故相關資訊並全力展開救援工作。

航空幕僚長（相當於空軍參謀長）內倉浩昭則於記者會中表示，所有T4型練習機已暫停飛行，並向受影響民眾致歉。

報導指出，多名目擊者表示，事發時曾聽到巨大聲響並看到水柱沖天。一名在釣魚的男性回憶，飛機曾以極低高度掠過水面，伴隨刺耳噪音，隨後便發生墜機。

防衛省目前正加緊調查事故原因，並持續搜尋失蹤隊員的下落。

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