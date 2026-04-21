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求婚送45公斤石頭？她打開驚見「43顆藍寶石」　最大達4克拉

求婚送45公斤石頭？她打開驚見「43顆藍寶石」　最大達4克拉

▲ 女網友在Reddit寶石論壇貼出一張色彩繽紛的藍寶石照片。（圖／翻攝自Reddit）

圖文／CTWANT

在高物價壓力下，傳統昂貴的訂婚戒指逐漸讓部分情侶卻步。近日一對國外情侶的求婚方式在網路上引發熱議，男方沒有購買現成鑽戒，而是以100磅（約45公斤）藍寶石礫石向女友求婚，既節省開支又充滿創意，獲得大量網友好評。

《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女網友在Reddit寶石論壇貼出一張色彩繽紛的藍寶石照片，並透露男友用「100磅藍寶石礫石」完成求婚，引發熱烈討論。不少網友起初感到困惑，質疑礫石如何與求婚產生關聯。對此，情侶進一步說明，這批礫石來自美國蒙大拿州菲利普斯堡的一處藍寶石礦場，兩人特地訂購並親自參與挑選過程。

據了解，兩人從這批礫石中共挑出約105顆原石，並與家人、朋友一起篩選，挑出品質較佳者送往加工。這些寶石經過「熱處理」後，顏色與透明度獲得提升，最終約有43顆達到寶石等級，其中最大的一顆約4克拉。女方表示，接下來將從中挑選4至5顆進行切割，製作成專屬訂婚戒指。

這種「從原石到成品」的參與式求婚方式，讓不少網友感到新鮮且浪漫。留言區中，多數人稱讚男方創意十足，也認為這樣的做法更具紀念價值。有網友表示，這是他聽過最獨特且甜蜜的求婚之一，也有人建議可利用剩餘寶石製作其他飾品，如耳環或項鍊。雖然整體花費並未公開，但外界推測，此方式可能低於美國平均5000至7500美元的訂婚戒指價格。

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