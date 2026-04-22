法拉利飆山路「自撞護欄」　《決勝時刻》幕後大咖當場喪命

▲法拉利衝出隧道，隨後自撞護欄。（圖／翻攝IG@teddy.tarantino）



記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯一輛法拉利在山路飆速行駛，未料自撞護欄，駕駛與乘客雙雙喪命。當局20日證實，其中一名死者正是知名遊戲系列《決勝時刻》（Call of Duty）的幕後重要推手贊佩拉（Vincent Zampella）。

山區公路自撞 駕駛乘客雙亡

《紐約郵報》報導，這起致命車禍去年12月發生在洛杉磯聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）的安吉利斯頂峰公路（Angeles Crest Highway）。

目擊者手機清楚拍下，這輛市價約40萬美元（約新台幣1300萬元）的法拉利296 GTS高速竄出隧道後猛撞水泥護欄，力道之大導致車身解體，殘骸很快起火燃燒。目擊者驚聲尖叫，多人跑上前協助搶救。

贊佩拉本人當場罹難，車上乘客很快被拖出殘骸，但隨後仍在醫院宣告不治。

洛杉磯法醫辦公室20日正式宣布，55歲的贊佩拉受困車內，因燒傷與吸入濃煙窒息身亡，鈍傷也被列為重要致死因素。整起事件被裁定為意外死亡。

贊佩拉是誰？

贊佩拉在遊戲業界留下跨越逾20年的深刻印記。他2002年共同創辦Infinity Ward工作室，催生出風靡全球的《決勝時刻》系列，2010年再度出發，共同創立Respawn Entertainment，相繼推出《神兵泰坦》（Titanfall）、《Apex英雄》及《星際大戰絕地：組織殞落》等經典大作。2017年Respawn被美商藝電（EA）收購後，他持續帶領團隊壯大聲勢。