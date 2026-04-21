涮乃葉點餐「隱形肉片」端上桌！總公司遭炎上道歉了：未達標準

▲日本網友抱怨涮乃葉的肉片薄得太誇張，引起極大討論。（圖／翻攝X）



記者柯振中／綜合報導

日本連鎖涮涮鍋品牌「涮乃葉」近期因提供肉片厚度問題在社群媒體引發討論。母公司雲雀控股（Skylark Holding）20日證實，部分門市提供的肉片未達內部設定的標準規格，導致厚度與預期不符。公司對此向消費者致歉，並宣布將要求全日本門市重新檢視作業程序，以確保商品品質符合規定。

點餐收到「隱形肉片」顧客傻眼

一名日本網友近期在X發文抱怨，指稱自己到涮乃葉餐廳用餐，期間點了份豬肉片，卻意外碰上了傳說中的「隱形肉片」。

照片當中可以看見，3片豬肉片均薄到透光，已經可以清晰看見下方的容器紋路，離奇的畫面也讓不少網友傻眼調侃「想削減成本，不如直接取消吃到飽」、「能夠切得這麼薄，也是一項了不起的成就」、「這是他們在展現精湛的技術。」

總公司認了 門市切片厚度未達內部規定值

根據日媒《J-CAST ニュース》報導，雲雀控股說明，該品牌肉品是以整塊形式採購，再由各門市人員進行手工切片提供給消費者。針對社群影像顯示肉片呈現透明狀的情況，公司坦承該品質未達考量食感與風味所設定的「切片規定值」。公司表示，部分門市在操作過程中未落實標準，導致提供給顧客的商品品質低於預期。

將對日本全門市稽核 重新檢核商品品質

針對此項品質落差，雲雀控股表示將在全日本門市進行稽核，要求員工嚴格遵守肉品提供基準。公司強調，未來將加強品質管理流程，以維持穩定的商品供應狀態，並確保顧客在各分店消費時所獲得的品質均能符合公司內部規範。目前官方已完成對該事件的初步確認與對外說明。