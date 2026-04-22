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抓抱卵龍蝦惹議！潛水客南雅外海溺斃　網友曾咒「不會浮起來」

▲張男夜間前往南雅漁港外海潛水不慎溺斃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲張男夜間前往南雅漁港外海潛水不慎溺斃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

新北市瑞芳區南雅漁港外海20日凌晨發生潛水死亡意外，一名35歲張姓男子與友人下海潛水後失去意識，經救起送醫仍宣告不治。據了解，張男生前活躍於社群平台，長期分享捕撈龍蝦等高價海產的過程，但有網友質疑他捕龍蝦時「大小通抓」，幼體及抱卵母龍蝦都不放過，質疑他破壞生態，如今傳出溺斃的消息，也在網路上引發討論。

據了解，張男自稱「自由潛水全職海獵人」，時常在Threads等平台發布潛水捕撈成果，並時常張貼捕捉龍蝦照片。不過，由於其分享內容中出現不少體型偏小、甚至疑似抱卵的龍蝦；加上他捕捉海鮮後公然叫賣「龍蝦全部1萬，章魚6斤半8千」，長期遭網友批評不符保育規範，甚至懷疑他到底有沒有漁民執照，是否可以販售漁產，甚至曾有網友留言警告「違法還在這邊大聲，就不要哪天沒浮起來」。

▲張男夜間前往南雅漁港外海潛水不慎溺斃。（圖／翻攝自threads）

▲張男過去在threads發文就曾惹議。（圖／翻攝自threads）

回顧事發經過，20日凌晨0時許，張男與25歲曾姓友人前往南雅漁港外海潛水，過程中疑似發生意外，張男在海中失去意識。友人見狀立即報案求助，海巡及消防人員獲報趕抵，於紅燈塔外海約200公尺處將人救起，當場CPR並緊急送往瑞芳礦工醫院搶救，張男仍於凌晨2時許宣告不治。

檢警相驗後研判，張男疑似潛水過程中受困，最終溺水窒息身亡，家屬對死因並無異議，後續已開立死亡證明並發還遺體。

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