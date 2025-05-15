核三517停機！台灣進入「非核家園」　日韓卻走向不同道路

▲ 福島核電廠事故以發生逾10年。（圖／路透社）

記者林緯平／台北報導

2011年3月日本東北大地震引發海嘯，造成福島核電廠重挫。災後，日本當局下令國內54座核反應爐全部關閉，核能發電量從2010年288,230GWh（百萬度），驟降到2012年15,939GWh，並大量進口天然氣、燃煤，同時增加再生能源發電。不過，2022年因能源危機與減碳壓力，促使日本「重啟核電」，計畫2040年占比20%，顯示在能源安全與永續的兩難抉擇。

然而，5月17日核三廠2號機停機，台灣將正式進入「非核家園」，這是否會導致我國進入缺電危機？能源署統計，目前核電僅佔台灣發電量3％。經濟部表示，今年陸續有多座大型燃氣機組將啟用，總裝置容量達4.813GW，加上再生能源，可確保未來供電無虞。

但專家認為核電退場，大幅增加再生能源、天然氣來發電，不僅會導致供電系統不穩定，也讓發電成本增加。前環保署副署長、海洋大學榮譽講座教授邱文彥指出，永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的第七項目標的核心精神，強調能源政策應確保所有人都能負擔、可靠且現代化的能源，因此怎麼穩定電價也是當局政府需要考量的。

對於台灣將正式廢核，鄰近的韓國與日本卻走向不同的道路...

日韓核電政策轉向：從去核到擁核

2011年福島核災後，日本關閉所有核反應爐，卻選擇重啟，原因在於科技產業電力需求激增與《巴黎協定》減碳承諾，短期內再生能源難以取代核電的穩定低碳優勢。2024年10月，女川核電廠2號機重啟，成為東日本首座復運核電廠，但民眾對核安疑慮未消，福島陰影猶存。

政府需投入鉅資強化安全與核廢料處理，贏得信任成為挑戰。同時，日本推廣離岸風電卻面臨高成本與投資難題，天然氣幾乎全靠進口，易受地緣政治影響，能源穩定性備受考驗。

韓國則經歷劇烈政策轉變。2017年文在寅政府受福島核災影響推行廢核，取消新建核電廠、現有核電廠不延役。但尹錫悅繼任總統後，大刀闊斧振興核能產業，扭轉前朝政策，計畫2030年核電占比提至30%以上，重啟新韓蔚核電廠的新韓蔚3、4號機建設工作。

此外，韓國的核能技術也「輸出歐洲」，國營的韓國水力與核電公司（KHNP）擊敗法國電力公司（EDF），獲得捷克共和國高達173億美元的核子反應爐合約，是韓國自2009年在阿拉伯聯合大公國的核電廠合約後，第2份核電出口合約。

台灣應審慎評估核電、再生能源與天燃氣的角色。未來，強化電網韌性、加速儲能技術發展，並在安全與永續間尋求平衡，將是確保穩定供電與減碳目標的關鍵。唯有務實的政策與社會共識，才能讓非核家園成為永續未來的基石。