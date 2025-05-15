娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」才知她下海接客600男

▲ 韓男發現越南妻子婚內從事性交易。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名男子透過仲介介紹，與一名相差19歲的越南籍女子結婚，未料妻子蜜月旅行過後開始出現不適，男子發現妻子感染性病，才驚覺妻子長期背著他從事性交易，因此染病傳染給他，甚至和熟客發展出婚外情，憤而決定離婚。

《紐西斯通訊社》報導，YouTube頻道ThuU B Family日前公開京畿道南楊州一名42歲男性的故事，他和長跑多年的女友分手後，2022年9月向婚姻仲介尋找外籍配偶，在仲介介紹的15名女性中選擇一名精通韓文的年輕女子，在越南海防相親一個月後重回越南訂婚，同年12月舉行傳統婚禮，當時妻子才剛滿20歲。

婚後兩人於2023年3月入境南韓，9月在南韓再次舉行婚禮，還回到女子家鄉度蜜月，但蜜月過後妻子開始出現膀胱炎等不適症狀，10月前往婦產科就診，竟發現罹患4種性病，但妻子入境南韓前曾接受健康檢查，結果並無異狀，因此男子開始懷疑妻子在兩人婚後出軌，著手蒐集證據。

妻子去年10月問他能否和女性友人去旅遊，男子當時要求「只要確保聯絡得上就可以」，但妻子外出3天2夜期間完全失聯，返家後男子要求檢查手機，未料她當場崩潰大喊，「這是我的手機，不是你的」，甚至企圖自殘。

後來男子才發現，妻子口中的「女性友人」根本是小王，妻子還大方承認，對方是她在風俗店工作時的常客，且在妻子離職後兩人仍持續聯絡與單獨見面。男子確認風俗店出勤紀錄後得知，妻子過去對他謊稱去打工、去唸書，實際上自去年5月起每周上班6天，每天接客3至5人，至少和600名男性進行性交易。

最終男子向妻子提出損害賠償及離婚訴訟，妻子要求降低精神賠償金額，承諾會工作還錢，此後卻消失無蹤。但男子得知她今年3月再度入境韓國，疑似重新回到風俗店上班，擔心會出現更多受害者，才會選擇公開自身遭遇。