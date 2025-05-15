日少女離奇白骨化陳屍深山　扯出惡魔男「協助4人自殺」恐怖歷史

記者王佩翊／編譯

日本福島一名36歲無業男子岸波弘樹涉嫌在2024年9月2日誘拐一名10多歲少女，3周後，該名少女被發現陳屍於深山一處30多年無人居住的民宅後方，帳篷內的遺體早已白骨化，旁邊則有使用過的木炭。警方認為他協助自殺的嫌疑重大，因此13日先以誘拐嫌疑將其逮捕。此外，他早在1月與2月就因協助另外2人自殺被逮，去年7月則因猥褻協助自殺的另一名少女被逮。

根據《山形電視台》報導，岸波弘樹已經是第4次因涉及協助自殺罪名被逮。他2024年透過社群媒體認識該名少女，兩人自6月起保持聯絡。同年9月2日上午，少女與家人分開後，與岸波在山形縣山形市會合，隨後被帶上車前往上山市。當晚家屬報案少女失蹤，直到3周後的9月23日下午約2時，少女的遺體才在偏僻山區被發現。

少女遺體被找到的地點位於深山一間從30年前就閒置的民宅後方，當時發現遺體的是一對父子，他們發現有可疑帳篷搭在民宅後方，因此按喇叭，但是無人回應，於是兒子便下車掀開帳篷，沒想到突然傳來濃烈惡臭，嚇得趕緊逃離現場，立即報警。

警方指出，少女的遺體早已白骨化，而現場還有用過的木炭。由於岸波曾因涉嫌協助他人自殺被捕，加上少女死亡的情況特殊，經過調查，警方鎖定岸波弘樹，13日以涉嫌誘拐將他逮捕，而這也是他因類似案件第4度被捕。

岸波年1月與2月已分別因協助一名女子與一名男子輕生遭逮捕，而2024年7月也曾在郡山市涉嫌猥褻一名少女，並協助她自殺，當時他也被警方拘留。

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