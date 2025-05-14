李文忠性騷下台最新對話截圖曝光　認打情罵俏卻也喊冤

▲國防院前執行長李文忠因性騷案下台後，14日上午在一個政媒圈的LINE群組內抒發心境。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

國防院前執行長李文忠遭爆因傳訊給女員工涉性騷擾，儘管在案件曝光前他已請辭，但國防院經調查後，4月中旬評定他性騷成立，並記兩大過撤職。本刊掌握，下台後，李文忠今（14日）在一個政媒圈LINE群組內抒發心境，先坦言「我犯了錯，打情罵俏」，但喊冤稱「僅止於此，連在外面單獨喝個咖啡都不曾」，幾小時後，他又修正用詞改稱「我犯了錯，對女性同仁有不當言詞」，並說如果他要保護自己，「第一時間就有很多退將包括上將、部長級公開召開記者會直斥鬥爭，那就傷害大了，我都吞下來了。」

本刊掌握，李文忠一早是在取名「全國政治群組」的LINE群組內貼文，向政媒圈友人抒發心情，該群組人數有185人，根據爆料者提供的截圖顯示，包括行政院長卓榮泰、行政院長辦公室主任林德訓、外交部長林佳龍、外交部政務次長吳志中、民進黨立委林宜瑾、民眾黨前立委吳春城等政界要角都在該群組內。

▲李文忠在一個百人群組內坦言「我犯了錯，打情罵俏」，但也喊冤「僅止於此，連在外面單獨喝個咖啡都不曾」。（圖／讀者提供）

根據本刊取得的群組截圖顯示，李文忠今早先在7點59分傳了一則270多字的文字訊息，後又在中午12點53分針對一早的文字修正、微調。

▲李文忠在「全國政治群組」LINE群組內一早原稱坦言自己「打情罵俏」，但午後又修正用詞改為「對女性同仁有不當言詞」。（圖／讀者提供）

他在文字訊息中交代自己近日裝完了第三支心臟支架很順利，並感謝近日中央研究院兼任研究員張茂桂撰文替他發聲，「迴響很大」，接著他談及性騷案，坦言「我犯了錯，打情罵俏，但僅止於此，甚至連在外面單獨喝個咖啡都不曾」，並埋怨說，「離職應該，如此嚴懲並主動公開毀壞我的人設符合比例原則嗎？」

不過，到了中午他再度發出文字訊息，修正了稍早的用詞，他刪掉「打情罵俏」4個字，改成「對女性同仁有不當言詞」。

根據群組截圖顯示，李文忠還自爆，「如果我要保護自己第一時間就有很多退將包括上將、部長級公開召開記者會直斥鬥爭，那就傷害大了，我都吞下來了。」

此外，李文忠還在群組內細數，「在退將言行方面我默默做一點事」，例如協調郝柏村團赴陸參加抗爭紀念活動、季上將單獨赴黃埔舊址憑弔百年（指國民黨前黃復興黨部主委季麟連赴中國大陸參加黃埔百年紀念活動），另也「聯合各軍事院校校友總會勸阻陸軍專修班校友總會公開揪團赴陸參加黃埔百年統戰活動，後公開譴責。現在大多數退伍軍人社團赴陸均遵守退輔會揭橥的準則：不參加官方活動，不發表政治言論，不接受媒體訪問。」

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