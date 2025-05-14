包庇性騷組長？　國安局否認：匿名檢舉非事實

▲投訴人呼籲國安局長蔡明彥徹查，不應縱容性騷擾慣犯。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

國安局出現性騷擾慣犯，更嚴重的是，上級長官竟選擇包庇、吃案，讓這個色狼有恃無恐！本刊最近接獲多名國安局吹哨者爆料，指控北部工作站簡任組長謝亞里，不僅對單位內的女性同仁搭肩、摟腰、襲胸，甚至連其他單位的女性也不放過。雖然謝的臭名遠播，但第三處處長陳國全知情卻縱容護短，導致謝一犯再犯，也讓與謝有業務往來的女性同仁人人自危。

另1名知情人士Ｄ小姐告訴本刊，謝亞里2021年8月1日調任局本部內勤第三組組長，只待了1個月，9月9日即被調整為第五組組長，人事命令9月1日生效，但9日才進行交接，之所以會這麼安排，是因為9月8日第五組要到警政署保防組督訪，因為謝曾性騷警政署女警官，為了避免尷尬，陳國全才讓謝延後至9日交接。

Ｄ小姐指出，陳國全對於謝亞里多起性騷擾案坐視不管，在謝每半年的安全考核報告中，也未記載他的劣行，讓謝坐領高薪及組長津貼，已構成圖利、公文書登載不實等罪，並違反性平相關法規；至於謝則涉嫌強制猥褻、違反性平法規，呼籲國安局高層勿枉勿縱、依法移送，讓2人接受司法調查。

▲國安局（圖）近年屢傳性騷擾醜聞，形象大傷。

針對謝亞里性騷擾一案，國安局回應指出，針對謝員涉嫌性平案，在接獲具名檢舉後，即將其調離原單位及調任非主管職務，並已完成行政調查，業經本局獎懲委員會決議記過2次處分在案。

國安局近期接獲匿名檢舉同案，經再次約談案關人員及調閱檔案，查無相關主管包庇或不法情事，匿名檢舉內容並非事實。

國安局強調，將持續加強法紀及性平教育宣導，深化同仁性別平權意識；另秉持勿枉勿縱原則，嚴懲違失個案，以儆效尤，並嚴查各項指控，防杜黑函中傷。

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