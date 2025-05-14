全國小學田徑錦標賽首登陸金門！21縣市近2000人共襄盛舉

▲ 114年全國小學田徑錦標賽今（14）日首度跨越台灣海峽，在金門縣隆重登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

114年度全國小學田徑錦標賽今（14）日在金門縣隆重揭幕，為賽事史上首度跨越台灣海峽舉行，吸引來自全國21縣市超過700位選手、超過千名教練裁判與隨隊人員參與，總人數逼近2000人，為金門這座戰地小島注入蓬勃朝氣，掀起一波體育與文化的雙重熱潮。

本屆賽事由不僅是金門縣首次承辦全國級小學體育賽事，也為中華民國田徑協會，增添一筆離島辦賽的重要里程碑。開幕典禮今日下午1時50分，在金門縣立體育場舉行，教育部體育署副署長房瑞文、金門縣副縣長李文良等貴賓親臨現場，與全國選手共同見證歷史性的一刻。

開場節目由金門棠風舞蹈團指導中正國小學生演出〈風獅爺傳奇〉，結合當地民俗與藝術，展現濃厚的金門特色與文化魅力。會中，田徑協會亦頒發感謝狀予金門縣政府、金門體育會等各級機關學校，感謝對賽事籌辦的全力支持。

金門縣副縣長李文良表示，此次承辦是金門體育發展的一大躍進，籌備團隊從賽場設施、交通接待到醫療服務皆精心規劃，希望讓全國選手感受到金門的細膩與熱情。他強調：「這不僅是賽事，也是金門一次全方位的體育行政檢驗，更是給孩子們的成長禮物。」

田徑協會理事長葉政彥也感謝縣府支持，讓這場全小運得以在離島首次舉辦，並提供優質場地與周到接待，期許每位選手都能突破自我、享受比賽，取得佳績。

金門縣政府自多月前即展開籌備，並配合觀光推廣，多支代表隊賽後安排文化探索行程，如新北市隊規劃為期三天的深度文化探索，讓選手在賽後放鬆身心之餘也感受金門風土，實踐體育與文化並重的教育理念。