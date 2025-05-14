金門不雅考題惹議　議員：一張有爭議的考卷不能代表一座島

▲金門縣議員董森堡，今日針對金城國中段考出題涉及性平議題引起的爭議，在臉書發表自己的看法 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門金城國中健康段考試題，因出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼」等大量不雅字眼，引發網友和家長炸鍋，甚至演變成台、金對立與無端歧視。金門縣議員董森堡今(14)日在臉書發文，表示事件雖有錯，但要對事不對人群；回歸正確討論性平與教育制度的方向，拒絕偏見、撕裂與歧視。

一名翁姓績優教師，日前為金城國中九年級段考出題，未料考題內容竟包含「綠茶婊」、「精液豆漿」、「捅他屁眼」、等字眼，更影射聯電創辦人曹興誠外遇、網紅四叉貓性向等，考題曝光後遭輿論撻伐，金城國中也依照性平教育法，對翁師啟動調查。但仍無法平息網友對翁師此行為的憤怒，整起事件甚至逐漸演變成「台金對立」、「歧視金門人」的輿論風向。

今日金門縣議員董森堡，針對事件造成的對立在臉書發表貼文，文中一開始便明確指出翁師的出題行為「極為不妥」、「他必須受到學生、家長以及社會各界的譴責與批評」、「金門民眾也對此深深不以為然、一片罵聲」。

但董森堡也感嘆，隨著討論的風向逐漸走偏，不少一竿子打翻一船人的言論也隨之而生，從而慢慢延伸到對「金門人」的污名化，他表示事件雖有錯，但應該要對事不對人群，「一張有爭議的考卷不能代表一座島」。

董森堡認為，在台澎金馬的架構下，台灣人民沒有彼此對立、歧視的本錢，更沒有哪個縣市無知或高人一等的偏見。「民主的價值是包容與尊重，互相尊重與溝通瞭解，我們之間不應該落入歧視嘲弄的對立困境，更不應該走進極端民族主義的排他思維與死路窄巷。」

董森堡最後呼籲，當前爭議若屬個人問題，應依法處理；若牽涉制度與程序，則應檢討並完善體制。希望社會將討論焦點導正回對校園性平制度的關注。