李孝亮嘆與朱立倫失聯　國民黨：好好罷免吳沛憶才是該做的事情

▲國民黨發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

北市「雙吳」罷團目前持續二階收件中，不過罷免綠委吳沛憶團體連署進度嚴重落後。罷吳領銜人李孝亮今（14日）坦言，罷吳第二階段連署書門檻為23392份，但目前僅連署到6千多份，希望國民黨中央可以一起幫忙連署，更感嘆，自己沒辦法直接聯繫到黨主席朱立倫。國民黨發言人楊智伃對此回應，國民黨也不只有朱立倫啊！「也不用只打給朱立倫，可以聯繫我。」別再分彼此好嗎？一起好好罷免吳沛憶，這才是更應該做的事情。

被問到有無跟國民黨中央或黨主席朱立倫本人求援？李孝亮受訪時聽完提問後，先是停頓12秒，之後才緩緩回應，「等待會主席來時，我再看看有沒有機會當面跟他說，因為我沒有辦法直接聯繫到主席」。他強調，不只朱立倫，各界都應該站出來，當然希望黨中央幫忙，但其他不管是民眾黨、新黨或其他在野黨，只要跟罷吳沛憶一樣理念與目標，都希望可以一起幫忙簽連署書。

楊智伃對此回應，一直都有跟李孝亮保持聯繫，國民黨也不只是黨中央，地方中央沒分那麼開，今天市議會全體也有表達支持，之前朱立倫已經下達要全體黨公職幫忙罷綠委連署，所以不要再把國民黨分成中央、地方，國民黨是共同的團隊；她指出，「國民黨也不只有朱立倫啊！也不用只打給朱立倫啊！也可以聯繫文傳會主委林寬裕跟我啊！我平常都有跟李孝亮保持聯繫，上週本來有連署行動，結果雨勢太大我也有跟李孝亮聯絡，一路都有密切討論，母親節時我媽來台北，還有問他要不要去當志工。」

楊智伃說，國民黨一直都釋出很大的善意，希望李孝亮有感受到國民黨是個大家庭，因此別再分彼此了，應該要一起好好罷免吳沛憶，把所有焦點放在吳沛憶的所有不當發言跟行動，號召更多中正萬華的選民連署，這才是更應該做的事情。

楊智伃表示，若李孝亮要找民眾黨幫忙連署，國民黨當然也很樂見，「如果李孝亮真的很憂心連署，國民黨都會陪你一起面對，不用擔心。」

林寬裕則說，大家一直跟李孝亮保持聯繫，之前朱立倫也有下達指令，要全力幫忙罷團，「他為何會這樣陳述？我會再去溝通。」

