罷藍委失敗遭國民黨鎖定罷免？　曾玟學嘆意料之中：赤裸裸報復

▲曾玟學。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者郭運興／台北報導

罷免藍營苗栗立委邱鎮軍二階連署12日宣告失敗，傳出國民黨苗栗基層將鎖定積極參與罷免的無黨籍議員曾玟學反擊，作為罷免二階連署主要對象。對此，曾玟學今（14日）表示，國民黨鎖定他集火從一開始就意料之中，就只是赤裸裸的報復，在藍營優勢區要拔除一位無黨籍議員，只要一聲令下並非難事，但越是急著想撲滅，反抗的火苗只會越燒越旺。

曾玟學表示，苗栗的二階連署沒過，當時他曾說，希望兩位委員不要對表達支持的民眾和店家秋後算帳，因為那是公民理應自由表達的權益。

曾玟學直言，但對他的算帳，當然一定會來，也正在發生，鎖定他集火也是從一開始就意料之中。而國民黨針對的，不是自己在議會的表現、不是在地方的服務，不是做為一位議員是否有認真完成工作，就只是赤裸裸的報復。

曾玟學認為，在藍營優勢區要拔除一位無黨籍議員，只要一聲令下動員整個組織系統，並非難事。而對邱鎮軍來說，目的不是當個能為苗栗帶來改變的好立委，而是藉立委之位取得優勢，劍指縣長。

曾玟學說，這件事，最快在2030年就會發生，你知我知、苗栗人都知，所以前方任何可能的阻礙，當然都要移除。

曾玟學再說，在苗栗，每一刻都是生存之戰，沒有什麼好閃躲的，這次沒被對付，下次也不會被放過。所以，不是因為勇敢，而是自己從沒忘記投身苗栗的初衷。

最後，曾玟學強調，面對民意檢驗，他問心無愧，依然會在議會認真問政、在地方用心服務，爭取更多民眾的支持，越是急著想撲滅，反抗的火苗只會越燒越旺。