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6月恐新冠高峰！打了20家藥局「買不到快篩」　網崩潰：都說沒在賣

▲▼快篩實名制上路第一天，各地配合藥局不到發放時間門口就排滿等著購買試劑的民眾，有限的數量一下就被購買一空。（圖／記者湯興漢攝）

▲網友哀號，問了超多家藥局都買不到快篩劑。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

國內新冠疫情升溫，上周急診就診9978人，其中34人重症、6人死亡，疾管署預期疫情6月恐進入高峰。就有兩位網友哀號，分別問了10、20家藥局都買不到新冠快篩，「到底哪裡買得到？」《ETtoday新聞雲》記者同樣也詢問4家連鎖藥局，只有1間剩3支快篩，其他則回應無進貨了。

一名女網友在Threads表示，她需要新冠肺炎快篩劑，沒想到問了20幾家藥局都沒貨，因此求問大家「到底哪裡買得到快篩？」

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不僅如此，上周就有網友求助直呼，「哪裡還買得到COVID-19快篩呀？問了10幾間藥局都說現在沒有在賣了...QQ！」

熱心網友回應，「康是美（多跑幾家），我幾天前才去買到有效期2027年2月，售價120元」、「大樹藥局！不知道你附近有沒有分店，之前還有看到」、「真的很難找，前幾天也確診，還好家裡還有剩」、「福爾很像沒做快篩劑了」、「全家有看到」、「我是在維康買到的」、「7-11有些店還有」。

自從疫情逐漸趨緩後，快篩劑也需求降低，《ETtoday新聞雲》記者實際打給4家連鎖藥局分店詢問，佑全、維康、丁丁皆回應已無進貨；大樹藥局則是問了2間，其中1間賣完，另1間回應剩3支鼻腔式快篩，價格為120元；另外也問7-11超商則是沒有貨。

而高雄市衛生局提供「新冠JN.1疫苗接種」及「藥局販售COVID-19快篩試劑資訊」，►網址請點（下圖也可掃QR Code）。過去也有人開發出「實名制快篩試劑地圖」網站，儘管現在無法顯示數量，但依舊能查到所在地的藥局，對於有快篩需求的民眾，只能耐心致電給藥局詢問。

疾管署13日表示，國內新冠肺炎疫情上升，第19周（5月4日至10日）新冠門急診就診計9978人次，較前一周上升，惟仍遠低於去年同期（2024年第19周為2萬3324人次）。

上周（5月6日至11日）新增34例新冠併發重症本土病例及6例死亡病例；今年新冠併發重症本土病例累計237例，其中43例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，9成以上確定及死亡病例未接種本季新冠JN.1疫苗。

重症案例中，新增1例新冠併發重症患者，個案是一名11月大男嬰，發燒一度被診斷為感冒，後續出現低血氧、呼吸喘，住進兒童加護病房(PICU)，經PCR篩檢後，確診為新冠陽性。所幸經醫療團隊照護後，男嬰目前已康復出院。

疾管署說明，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。

▲▼ 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄市衛生局提供新冠JN.1疫苗接種及藥局販售COVID-19快篩試劑資訊。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼新冠JN.1疫苗接種及藥局販售COVID-19快篩試劑資訊。（圖／高雄市衛生局提供）

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