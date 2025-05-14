11月嬰染新冠併發重症...疾管署籲速打疫苗　南投醫院舉辦防疫訓練

▲新冠疫情升溫，南投醫院舉辦傳染病應變訓練、提升防疫實力。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內新冠肺炎疫情上升，甚至傳出11月大嬰兒重症案例，衛福部疾病管制署指出今年新冠併發重症本土病例，高達9成以上確定及死亡病例未接種本季新冠JN.1疫苗，呼籲滿6月以上者應儘速接種；衛福部南投醫院日前也舉辦傳染病防治教育訓練課程，強化區域應變能力。

疾病管制署13日表示，第19週(5/4-5/10)新冠門急診就診計9978人次，較前一週上升，仍遠低於去年同期(2024年第19週為2萬3324人次)；上週(5/6-5/11)新增34例新冠併發重症本土病例及6例死亡病例；今年重症病例累計237例，其中43例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多。

疾管署指出，今年截至5月11日國內新冠JN.1疫苗已累計接種209.9萬人次，全國接種率8.75%，65歲以上第1劑及第2劑為18.2%、0.33%，上週(5/5-5/11)新冠JN.1疫苗接種1萬400人次，為兩個月以來單週最高，顯示疫苗打氣提升；由於國內疫情持續上升，疾管署呼籲尚未接種者別輕視疾病威脅，另已接種1劑且間隔6個月(180天)的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。

南投醫院「傳染病防治醫療網應變醫院支援人力教育訓練課程」則於9日舉辦，課程內容兼顧理論與實作，包括負壓隔離病房設計、醫療網運作、支援人力權責、新興傳染病介紹、緊急應變經驗分享、演習設計及個人防護裝備（PPE）穿脫訓練等，協助醫護同仁熟悉應變流程、提升實戰能力。

南投醫院感染科主任廖嘉宏表示，本次活動也邀請中山醫學大學職業安全衛生學系教授賴全裕專題授課，其為臺大職業醫學與工業衛生博士，專長於氣膠採樣、工業通風、口罩過濾檢測與呼吸防護具研究，致力提升臨床與公共衛生防護標準；賴全裕指出，隨材料學進步，已有透氣佳、密合度高、輕便舒適的N95與N99口罩問世，可大幅減輕醫護長時間佩戴的負擔，並提醒同仁選購時應認明合法認證與效能標示，以免受不實宣稱誤導。