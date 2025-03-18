選前送250劑新冠快篩　北市議員秦慧珠「遊走灰色地帶」不起訴

▲台北市議員秦慧珠涉快篩試劑賄選案，因犯罪嫌疑不足，獲檢察官不起訴。（資料照／記者袁茵攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍台北市議員秦慧珠，因在2022年連任選舉前，與當地里長舉辦活動，公開贈送250劑大陸生產的新冠快篩試劑，被依違反《選罷法》期約賄選罪嫌移送法辦，台北地檢署調查，贈送快篩試劑的現場沒有拉票等行為，也沒限制需選民才可領取，活動雖遊走在公益與賄選的灰色地帶，但基於無罪推定，處分秦等3人不起訴。

調查局獲報搜證懷疑，北市3選區市議員秦慧珠與松山區群聚里里長郭秀鳳在2022年8月24日、同年底地方選舉前夕，在里辦公室舉辦「聯合致贈快篩試劑」活動，贈送由「台灣行勝於言實踐研究院」院長朱長生買來的河南優得生物科技公司、江蘇寶芝琳醫療科技公司生產的新冠快篩，現場共發送200劑試劑及50劑兒童試劑。

秦慧珠辯稱，長期從事公益活動，經常與里長合辦累計已上千場，這次活動與選舉無關，試劑來源是助理去聯絡，她不知道詳情。郭秀鳳則表示，單純受通知配合議員活動。至於提供試劑的朱長生，已在2023年11月間被人發現陳屍泰國旅館。

檢察官勘驗活動現場錄影，並沒有直接請求選民支持的言語、服裝或旗幟，也沒有查驗身分，且現場人潮眾多，無從判斷民眾來源，根據現場民眾證詞，領快篩試劑是為了防疫，不會影響投票意願，有民眾一家老小去排隊，連1歲的小孫子也能領到試劑，可見並沒有限定具投票資格的人才能領取。

檢察官認為，秦慧珠等人在競選開始前夕贈送快篩試劑的行為，處於現任民代舉辦公益活動或是賄選的灰色地帶，應該盡量避免，但從活動現場情境來看，無法推認贈送快篩試劑必然是賄選對價，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。