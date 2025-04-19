川普再出招！白宮新網站曝光　認定新冠「真正起源」是實驗室外洩

▲美國白宮19日啟用新網頁，將實驗室外洩視為新冠疫情的「真正源頭」。（圖／翻攝自白宮官網）

記者羅翊宬／綜合報導

美國白宮於19日啟用新網站，強調新冠病毒（COVID-19）可能源自於中國湖北省武漢市實驗室外洩，並指出病毒具「自然界中未見的生物特徵」，當中更指控世界衛生組織（WHO）因為屈服中國共產黨的壓力，導致在應對新冠疫情上徹底失敗，引發外界對新冠疫情起源的再度關注與爭議。

根據美媒《CNN》，該網站由聯邦政府原先提供疫苗與檢測資訊的Covid.gov改版而成，新版網站大力支持「實驗室外洩說」，內容源自去年一份由共和黨聯邦眾議員主導的報告，甚至指出若有自然起源的證據，則應「早該出現」，但相關證據「卻從未出現」。

點進網站可以發現，美國總統川普走在「實驗室外洩」（Lab Leak）字樣中間的相片。此說法不僅和美國中央情報局（CIA）與能源部、聯邦調查局（FBI）的評估一致，此前對病毒源頭的懷疑，也與國會部分共和黨人主導的報告一致。

美國中情局在今年1月報告指出，病毒從實驗室外洩的可能性較高，但信心程度偏低。WHO則表示，對病毒來源持開放態度，尚未排除任何可能性。不過，大多數美國情報機構過去則一致認為，病毒並非經基因改造製成。

白宮新網站重申指控，稱前防疫專家佛奇（Anthony Fauci）曾促使科學界聚焦病毒自然起源說，包括認為病毒可能是從武漢某販售野生動物的市場傳給人類。2020年疫情初期，佛奇成為美國最受信任的抗疫人物，卻因防疫立場與川普政府頻繁衝突，引發右翼不滿。他去年退休後首度出席國會聽證會，堅決否認曾掩蓋病毒來源。

儘管如此，許多科學家仍認為病毒可能自然發生於動物之間，並在人類與動物接觸頻繁的武漢市場中傳播。他們也坦言，病毒的起源可能永遠無法完全被證明。

新網站也詳列聯邦政府在疫情應對上的諸多爭議，包括封鎖措施（封城）、保持6英尺之社交距離建議、口罩強制令、傳染病研究資金使用，以及衛生與公共服務部（HHS）涉嫌阻礙國會調查等，並指控屈服中國共產黨壓力的WHO將在中國的政治利益置於國際責任之上。

美國食品藥物管理局（FDA）局長馬卡里（Marty Makary）19日接受《福斯新聞》專訪時指出，網站的變更可能將為美國民眾提供某種形式的「結束感」。他也認為，長達3年的新冠疫情之亂是可以完全避免發生，而社會對於疫苗規定及長期停課等政策，仍有諸多疑問等待釐清。

此外，網站也連結至共和黨主導的國會調查報告。該報告於去年底發布，認定病毒起源於實驗室。至於民主黨則發表另一份報告，未下定論，但要求更多透明度。共和黨多名議員呼籲政府重啟對「功能增益研究」（gain-of-function research）的禁令，該研究可能涉及增加病毒傳播力，曾於川普政府時期解除。