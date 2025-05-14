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長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空今宣布，今年7月起將啟動全新免費機上Wi-Fi升級，讓搭乘不同艙等的「無限萬哩遊」會員享受高空上網服務。另針對所有旅客（包括會員及非會員）推出暑期限時活動，今年7月1日至9月30日搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，當飛機到達約1萬英呎高度，即可使用免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」。

長榮航空指出，今年7月1日至9月30日，搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，當飛機到達約1萬英呎高度，全艙等均可使用免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」。而10月1日起，所有搭乘商務艙的旅客或是長榮航空「無限萬哩遊」會員，也可繼續享受全程「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務。

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長榮航空表示，旅客於購買長榮航空機票時，只要輸入「無限萬哩遊」會員卡號，系統將會自動設定符合資格機上Wi-Fi上網方案，其中，「無限網頁瀏覽」不支援影音串流、語音通話、VPN連線及視訊；「無限文字訊息發送」支援LINE、WhatsApp等通訊軟體（不含圖片傳送）。

長榮航空也說，旅客若搭乘的機型為空中巴士A321-200客機，可藉由新建置的「機上無線娛樂系統」，透過旅客自己的手機、平板等行動裝置連結機內無線網路，配戴個人耳機即可享受高品質的視聽娛樂內容，該項升級服務已於今年陸續上線，預計將於2026年初全面提供。

中華航空現則於A321neo機型提供商務艙旅客300MB免費上網，及全機旅客使用免費文字訊息傳輸服務，A350與B777機型針對特定會員與商務艙旅客提供不限流量的上網服務。

另外，星宇航空提供頭等艙、商務艙與豪華經濟艙免費、無限制流量的Wi-Fi上網服務，經濟艙則提供免費文字訊息傳輸服務。

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