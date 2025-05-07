長榮線上旅展「來回最低3230元」　明起限時22天開賣

▲長榮航空2025年夏季線上旅展明天起至5月29日開跑。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空2025年夏季線上旅展明天起至5月29日開跑，凡購買2025年12月31日前從台灣地區出發至指定航線享有優惠價，其中包含香港、泰國、日本、歐美多個航線，桃園-香港來回最低3,230元起，桃園-曼谷來回最低也只要5,277元起，桃園-東京來回最低10,802元起。

長榮航空表示，2025年夏季線上旅展期間，桃園-東京來回最低只要10,802元起、桃園-大阪來回最低10,127元起；桃園-香港來回最低3,230元起、桃園-曼谷來回最低也只要5,277元起。歐美澳航線部分，桃園-布里斯本來回最低價17,970元起、桃園-維也納來回最低25,667元起、桃園-西雅圖來回最低27,041元起、桃園-洛杉磯來回最低28,089元起。

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長榮航空也說，適逢暑假與各大旅行社推出親子團體行程，將許多知名景點與樂園納入行程中，包含東京迪士尼樂園、大阪環球影城、洛杉磯環球影城以及馬來西亞樂高樂園等，還可欣賞北海道薰衣草花田及動物牧場，並在澳洲、曼谷與無尾熊、長頸鹿零距離接觸。

長榮航空表示，「無限萬哩遊」會員在夏季線上旅展期間，於「會員優惠購票專區」購買指定航線機票，可享有專屬折扣，新會員還加碼贈送最多1,000獎勵哩程。除了推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，5月9日至5月12日舉辦的高雄國際旅展，現場加入長榮航空LINE官方帳號好友，即可參加趣味問答與抽獎。

另外，響應高雄國際旅展，台灣虎航5月9日上午10時至5月12日晚間11時59分也同步推出線上旅展限定優惠，單程未稅799元起，適用範圍為5月9日至10月25日高雄及台中出發的航線；於旅展期間至台虎攤位出示訂單確認信，還可兌換展場限定的成交禮。

台灣虎航也說，旅展期間若於現場出示不限日期不限航點的本人台虎登機證或是電子行程單，還可以參加「玩翻世界」 AI拍貼機體驗，隨機和各地的著名景點進行合影，每組登機證或是電子行程單活動期間限參加一次。