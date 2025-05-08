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印巴衝突關閉領空　長榮「歐洲航線南移」飛行時間增加

▲▼桃園機場,登機報到手續,旅客,出國旅遊,航空公司（圖／記者季相儒攝）

▲受印巴衝突影響，5月6、7日總計13班飛往歐洲航班受影響。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

印度武裝部隊7日對巴基斯坦展開軍事行動，巴基斯坦因此關閉全國空域48小時，影響不少航班。長榮航空總經理孫嘉明今日表示，目前因應措施是將航道往南移，歐洲直飛航班飛行時間約會增加20至30分鐘，預計要到明天清晨2、3點才會確定後續（領空）是否開放。

根據桃園機場公司統計，受印巴衝突影響，5月6、7日總計13班飛往歐洲航班受影響，其中有3班次取消、2班更改航路、8班轉降。

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孫嘉明表示，由於華航有航班取消，所以牽涉退改票，長榮航空歐洲航班均維持正常，沒有旅客取消狀況。他說，此次巴基斯坦領空關閉，預計要到明天清晨2、3點才會確定後續是否開放，目前的因應措施是將航道往南移，以歐洲直飛航班來看約增加20至30分鐘飛行時間，對旅客影響不大。

華航昨日也公告，往返歐洲航班受印巴衝突影響退改票作業辦法，適用於搭乘華航、華信航空航班，受印巴衝突影響致往返歐洲航班取消或異動時間2小時以上，且搭乘日期落於5月6日（含）後的航班。其中，退費可免收退票手續費，相關優選座位及預購行李也可全額退費。

針對改票部分，華航指出， 機票效期內可改訂華航、華信相同訂位艙等及行程的其他日期自營航班，免收票價差、稅金差、訂位服務費價差、改票手續費（含代改票服務費），但僅限一次。另外，若不符合上述更改辦法而產生的票價差、稅金差需由旅客自付，但可免收訂位服務費價差及改票手續費，且僅限一次。

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