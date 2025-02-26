　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大樂透頭獎2.33億得主屏東送愛　30歲司機捐600萬...助縣府做公益

記者陳崑福／屏東報導

台灣彩券公司受中獎人的委託，今（26）日與屏東縣政府共同舉辦「大樂透頭獎中獎人捐贈記者會」，由屏東縣長周春米、台灣彩券公司董事長黃志宜及總經理謝志宏共同主持，屏東縣政府消防局及屏東縣彩券公會理事長及理監事出席。黃志宜董事長代表中獎人將象徵600萬元善款的支票捐出，縣長周春米代表接受，同時頒發感謝狀，共同見證中獎人的愛心義舉。黃志宜董事長表示，民眾隨手購買一張公益彩券，就有機會可以幫助自己，也幫助別人。

屏東縣內埔鄉「中興彩券行」於113年7月26日開出大樂透頭獎，一人獨得新臺幣2.33億元，立即成為當地民眾茶餘飯後的熱門話題。

▲台灣彩券公司董事長黃志宜(右)代表中獎人將象徵600萬元善款的支票捐出 。（圖／記者陳崑福攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣彩券公司董事長黃志宜(右)代表中獎人將象徵600萬元善款的支票捐出 。

沒想到，中獎者立即透過台彩表示想捐出部分款項，台灣彩券公司董事長黃志宜在今天（26日）的捐贈記者會中透露，中獎人是位未婚的30多歲男性，屏東人、在民營企業公司擔任司機，購買彩券的習慣已超過10年，通常是下班後在公司或住家附近購買，每次買不超過500元，通常一週買兩次，這次中獎的彩券則為自選2注100元，其中一注即幸運中大樂透頭獎。

而中獎人確認中獎後，將彩券放在抽屜內保管，因為工作忙不好請假，因此快3個月後才在兌領截止日前來兌領。中到頭彩，他第一個想到的是回饋故鄉，經深思熟慮後，決定捐贈600萬元給屏東縣政府補助消防相關設備，另外，也捐出800萬元給中國信託慈善基金會，委託基金會運用於台灣偏鄉兒童的各項照顧，此外，還指定捐贈財團法人臺中市私立衡山社會福利基金會高雄分會100萬元，共計捐出1,500萬元。

▲台灣彩券公司董事長黃志宜(右)代表中獎人將象徵600萬元善款的支票捐出 。（圖／記者陳崑福攝）

▲台灣彩券公司董事長黃志宜致詞。（圖／記者陳崑福攝）

縣長周春米表示，非常感謝中獎人願意回饋屏東，和社會共同分享這份公益福利，並承諾屏東縣政府必定會將這筆善款達到最大效益，購置消防勤務車後，善用設備於執行消防安全檢查、水源查察及防災宣導勤務；在潛水救援池過濾系統更新暨管路整新後，確保消防同仁皆可提升水下應變能力、減少同仁水下作業事故發生。

周縣長說，在社會處東港親子館外展車及教玩具繪本募款計畫方面，通過增加外展公務車及教玩具等資源，提升偏鄉及弱勢家庭對育兒資源的可及性，減輕家長的經濟負擔與照顧壓力，東港親子館將透過多元服務的整合與管理機制，形成有效的育兒支持網絡，增強社區凝聚力，縣府團隊將會以嚴謹審慎的經營規劃與執行效率，提供屏東縣民更多實質的照護。而由於投注公益彩券，不止希望、也是公益、中獎更可以捐出來，得知屏東縣有155處經銷商後，表示「到每個經銷商都去買一次」。

董事長黃志宜表示，台灣彩券是中國信託金融控股公司旗下之子公司，秉持母集團中國信託We are family的企業精神以及善盡企業社會責任的經營理念，期許「將公益的餅做大，照顧更多需要被幫助的人們」，持續創造更多的公益盈餘以協助政府照顧全臺灣的弱勢團體，讓善的循環得以擴散到台灣每一個角落，民眾隨手購買一張公益彩券，就有機會可以幫助自己，也幫助別人。

▲台灣彩券公司董事長黃志宜(右)代表中獎人將象徵600萬元善款的支票捐出 。（圖／記者陳崑福攝）

公益彩券銷售收入除有60%支應中獎彩金之外，幾乎40%的收入都用於做公益，從96年1月起累積至113年12月底，台灣彩券公司已為政府創造公益彩券盈餘達4,978.86億元，作為各縣市政府辦理社會福利、補助國民年金及挹注全民健康保險準備。每賣出一張彩券，有8%到10%是彩券經銷商的銷售佣金，這些彩券經銷商都是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國約有6萬名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入。

台灣彩券公司除了致力公益彩券本業的經營外，更積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從96年1月1日統計至113年6月底，累積中獎人捐款已超過61億元，捐助超過200個社福單位及公益團體，執行逾1480個公益慈善方案，全臺灣已有超過786萬人次受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等，公益彩券的愛心不斷擴散至全臺各地，籲請民眾投注彩券做公益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明2地噴雨！下周鋒面襲台挑戰冷氣團
獅開1.6億大約給陳傑憲！曝已獲口頭同意
YTR徐海莉被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科
太離譜！中華隊轟進WBC「後勤卻出包」　防護員、訓練員被消失
賴政府開查！公職人員不得有大陸身分證　限2週內簽切結書
快訊／郭富城嫩妻拎14萬名牌包　機場當眾被搶劫
死亡視角曝！土城砂石車闖紅燈　騎士「起步3秒」慘斷魂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

簡訊驗證碼安全隱患多　Google證實將以QR Code逐步取代

明天2地零星降雨　下周可能有冷氣團「氣溫明顯下降」

228連假「桃機運量估69萬人次」　籲尖峰時段提早到機場

大樂透頭獎2.33億得主屏東送愛　30歲司機捐600萬...助縣府做公益

快訊／華航跟進3月起「禁用行動電源」　台灣4家航空通通不准用

日本網紅臉畫國旗！衝大巨蛋「替中華隊應援」：沒台灣的WBC會孤單

戀愛行為大解析！超準心測找出你的真實愛情面貌

「2025新北黑白切大賽」網路票選白熱化　3／6前參加投票再抽精選廚房用品

張經緯接防檢署副署長遭疑「跳級升官」　農業部駁：職等相同

共軍無預警在高屏外海「射擊訓練」　航港局急通知船舶駛離

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

簡訊驗證碼安全隱患多　Google證實將以QR Code逐步取代

明天2地零星降雨　下周可能有冷氣團「氣溫明顯下降」

228連假「桃機運量估69萬人次」　籲尖峰時段提早到機場

大樂透頭獎2.33億得主屏東送愛　30歲司機捐600萬...助縣府做公益

快訊／華航跟進3月起「禁用行動電源」　台灣4家航空通通不准用

日本網紅臉畫國旗！衝大巨蛋「替中華隊應援」：沒台灣的WBC會孤單

戀愛行為大解析！超準心測找出你的真實愛情面貌

「2025新北黑白切大賽」網路票選白熱化　3／6前參加投票再抽精選廚房用品

張經緯接防檢署副署長遭疑「跳級升官」　農業部駁：職等相同

共軍無預警在高屏外海「射擊訓練」　航港局急通知船舶駛離

擁抱最多的中華隊！沙子宸返美不捨落淚：很珍惜不知有沒有下次

簡訊驗證碼安全隱患多　Google證實將以QR Code逐步取代

6屁孩朝工廠丟鞭炮釀大火　「多家工廠燒毀」損失1700萬！家長傻了

韓國2024年生育率攀升　9年來首見

新北市警局人事大調動　2線3至2線4異動85人

加強宣傳力道　嘉義民雄警結合市集宣導反詐騙

推動「USR大學社會責任實踐」科展　中大、桃園市圖簽MOU

女師餵毒誘上床！至少10學生受害　她落網竟喊：都是減肥成功害的

變身中華男籃國際賽專武　林信寬獲圖齊「無限開火權」飆分

金管會建議ATM提款轉帳需露全臉　黃偉哲籲銀行合作打詐守護民眾財產

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

生活熱門新聞

今變天！　全台有雨時間曝

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

「球員場上慶祝一幕」狂被重播　網驚：美國母隊嚇一跳

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

已婚經理出軌女同事　人妻震驚：竟是婆婆女兒

台南Josh發功！外國球評：台灣1位男士有詛咒

明年WBC「最想看中華隊去哪一組」　網見名單炸鍋

「WBCQ西班牙、12強韓國」哪隊比較強？

頭獎得主從未現身？網傳陰謀論　釣出中獎人留言

曾峻岳直球對決！網見「1細節」讚捕手有料

快訊／華航跟進3月起「禁用行動電源」　台灣4家航空通通不准用

更多熱門

相關新聞

夢到中大獎　男隔天發現真的中360萬

夢到中大獎　男隔天發現真的中360萬

美國北卡羅來納州一名男子在睡夢中夢到自己中獎，隔天發現所買的Cash 5彩券真的中獎，而且贏得11萬美元（約台幣360萬元）的金額，也和他夢到的金額一樣，令他自己也覺得很不可思議。

細解威力彩20億得主包牌公式

細解威力彩20億得主包牌公式

頭獎得主從未現身？網傳陰謀論　釣出中獎人留言

頭獎得主從未現身？網傳陰謀論　釣出中獎人留言

高雄上班族初二買彩券回家圍爐　30人均分大樂透近億頭獎

高雄上班族初二買彩券回家圍爐　30人均分大樂透近億頭獎

威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買

威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買

關鍵字：

台彩公司屏東縣政府大樂透中獎頭獎捐款

讀者迴響

熱門新聞

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

今變天！　全台有雨時間曝

「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面