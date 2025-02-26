大樂透頭獎2.33億得主屏東送愛　30歲司機捐600萬...助縣府做公益

記者陳崑福／屏東報導

台灣彩券公司受中獎人的委託，今（26）日與屏東縣政府共同舉辦「大樂透頭獎中獎人捐贈記者會」，由屏東縣長周春米、台灣彩券公司董事長黃志宜及總經理謝志宏共同主持，屏東縣政府消防局及屏東縣彩券公會理事長及理監事出席。黃志宜董事長代表中獎人將象徵600萬元善款的支票捐出，縣長周春米代表接受，同時頒發感謝狀，共同見證中獎人的愛心義舉。黃志宜董事長表示，民眾隨手購買一張公益彩券，就有機會可以幫助自己，也幫助別人。

屏東縣內埔鄉「中興彩券行」於113年7月26日開出大樂透頭獎，一人獨得新臺幣2.33億元，立即成為當地民眾茶餘飯後的熱門話題。

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▲台灣彩券公司董事長黃志宜(右)代表中獎人將象徵600萬元善款的支票捐出 。



沒想到，中獎者立即透過台彩表示想捐出部分款項，台灣彩券公司董事長黃志宜在今天（26日）的捐贈記者會中透露，中獎人是位未婚的30多歲男性，屏東人、在民營企業公司擔任司機，購買彩券的習慣已超過10年，通常是下班後在公司或住家附近購買，每次買不超過500元，通常一週買兩次，這次中獎的彩券則為自選2注100元，其中一注即幸運中大樂透頭獎。

而中獎人確認中獎後，將彩券放在抽屜內保管，因為工作忙不好請假，因此快3個月後才在兌領截止日前來兌領。中到頭彩，他第一個想到的是回饋故鄉，經深思熟慮後，決定捐贈600萬元給屏東縣政府補助消防相關設備，另外，也捐出800萬元給中國信託慈善基金會，委託基金會運用於台灣偏鄉兒童的各項照顧，此外，還指定捐贈財團法人臺中市私立衡山社會福利基金會高雄分會100萬元，共計捐出1,500萬元。

▲台灣彩券公司董事長黃志宜致詞。（圖／記者陳崑福攝）



縣長周春米表示，非常感謝中獎人願意回饋屏東，和社會共同分享這份公益福利，並承諾屏東縣政府必定會將這筆善款達到最大效益，購置消防勤務車後，善用設備於執行消防安全檢查、水源查察及防災宣導勤務；在潛水救援池過濾系統更新暨管路整新後，確保消防同仁皆可提升水下應變能力、減少同仁水下作業事故發生。

周縣長說，在社會處東港親子館外展車及教玩具繪本募款計畫方面，通過增加外展公務車及教玩具等資源，提升偏鄉及弱勢家庭對育兒資源的可及性，減輕家長的經濟負擔與照顧壓力，東港親子館將透過多元服務的整合與管理機制，形成有效的育兒支持網絡，增強社區凝聚力，縣府團隊將會以嚴謹審慎的經營規劃與執行效率，提供屏東縣民更多實質的照護。而由於投注公益彩券，不止希望、也是公益、中獎更可以捐出來，得知屏東縣有155處經銷商後，表示「到每個經銷商都去買一次」。

董事長黃志宜表示，台灣彩券是中國信託金融控股公司旗下之子公司，秉持母集團中國信託We are family的企業精神以及善盡企業社會責任的經營理念，期許「將公益的餅做大，照顧更多需要被幫助的人們」，持續創造更多的公益盈餘以協助政府照顧全臺灣的弱勢團體，讓善的循環得以擴散到台灣每一個角落，民眾隨手購買一張公益彩券，就有機會可以幫助自己，也幫助別人。

公益彩券銷售收入除有60%支應中獎彩金之外，幾乎40%的收入都用於做公益，從96年1月起累積至113年12月底，台灣彩券公司已為政府創造公益彩券盈餘達4,978.86億元，作為各縣市政府辦理社會福利、補助國民年金及挹注全民健康保險準備。每賣出一張彩券，有8%到10%是彩券經銷商的銷售佣金，這些彩券經銷商都是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國約有6萬名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入。

台灣彩券公司除了致力公益彩券本業的經營外，更積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從96年1月1日統計至113年6月底，累積中獎人捐款已超過61億元，捐助超過200個社福單位及公益團體，執行逾1480個公益慈善方案，全臺灣已有超過786萬人次受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等，公益彩券的愛心不斷擴散至全臺各地，籲請民眾投注彩券做公益。