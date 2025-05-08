加碼補助至2600！花蓮機車駕訓考取執照疊加補助　僅400名額

▲▼花蓮監理站在花蓮女中「普通重型機車駕訓推廣活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府7日受花蓮監理站邀請，在花蓮女中「普通重型機車駕訓推廣活動」授獎時宣布，今年首次與交通部公路局台北監理所花蓮監理站攜手推動機車安駕，縣府加碼補助400個名額，在交通部每名1300元補助款之外，報名本縣境內普通重機駕訓班完成駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，每名再補助訓練費1300元，可與交通部1300元補助疊加使用，最高可補助2600元。

建設處長鄧子榆授獎致詞表示，交通部自108年起推動「機車考照駕訓班訓練計畫」，課程內容包含術科實地教學及學科交通法規，經交通大學研究分析，經過機車駕訓班考取駕照民眾違規率降低了59%，肇事率更下降了36%。顯示經訓練再考照上路確實有助於道路風險認知的提升，縣府為鼓勵未考取駕照的民眾預先了解道路風險及防禦駕駛觀念，今年和交通部公路局台北區監理所花蓮監理站合作，只要是花蓮縣的居民，或就讀花蓮縣的高中或大學，只要年滿18歲，參加機車安駕班並成功考到機車駕照，就能申請此項補助。

▲花蓮縣府宣布在交通部每名1300元補助款之外，再加碼補助1300元400個名額。

建設處交通科表示，目前114年機車安駕執行情況1-3月報名機車駕訓人數共計124人，1-3月參加機車駕訓課程，補助人數93位，補助人數占報名人數76％。機車駕訓班透過完整課程設計，提供防禦駕駛觀念、責任駕駛意識以及實作訓練，減少交通事故發生機率。即日起就可申請，名額有限，額滿為止，敬請民眾儘早報名。

花蓮縣辦理機車駕訓班計有2家如以下：

1、東華汽車駕訓班： 974花蓮縣壽豐鄉中山路三段158巷17號 03-8661999

2、名人駕訓班： 973花蓮縣吉安鄉名人1號03-8523220

