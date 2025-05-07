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雲嘉南分署推端午優選禮盒季！　火燒蝦粽、一口烏魚子熱賣登場

▲雲嘉南分署推出「端午優選禮盒季」，圖為火燒蝦肉粽、烏魚子等熱賣商品，結合節慶與社區經濟。（記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南分署推出「端午優選禮盒季」，圖為火燒蝦肉粽、烏魚子等熱賣商品，結合節慶與社區經濟。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午連假將至，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署再度推出「端午優選禮盒季」，精選轄區10家由「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」輔導的在地非營利組織，網羅火燒蝦肉粽、一口烏魚子等15款在地美味與生活選物，從味覺到日常一次滿足，邀請民眾透過購買在地產品，共同支援弱勢就業與社區永續。

▲雲嘉南分署推出「端午優選禮盒季」，圖為火燒蝦肉粽、烏魚子等熱賣商品，結合節慶與社區經濟。（記者林東良翻攝，下同）▲雲嘉南分署推出「端午優選禮盒季」，圖為火燒蝦肉粽、烏魚子等熱賣商品，結合節慶與社區經濟。（記者林東良翻攝，下同）

今年「端午優選禮盒」特別推出馬沙溝火燒蝦肉粽、一口烏魚子、桃酥脆餅、地瓜芋頭米香、葛鬱金粉、古法芝麻油、濾掛咖啡、脆筍沖泡湯飲等食品組合，也有青檸羅勒皁、午時水平安皁、果凍花等生活好物，此外更規劃「親子手作系列」，包含茄芷香包材料組與草仔粿DIY體驗包，讓大小朋友透過香氣與手作傳遞節慶溫度。相關商品與訂購資訊可上「好時光靚市集」官網（https://www.besttimemarket.com/）查詢。

▲雲嘉南分署推出「端午優選禮盒季」，圖為火燒蝦肉粽、烏魚子等熱賣商品，結合節慶與社區經濟。（記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南分署推出「端午優選禮盒季」，圖為火燒蝦肉粽、烏魚子等熱賣商品，結合節慶與社區經濟。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這些產品不僅融合地方文化與人情故事，也代表社區經濟的新能量。分署推動多元就業與培力計畫已逾十年，累計超過2千件計畫、創造逾1.3萬個在地工作機會，幫助許多民眾在人生轉捩點找到方向。他也呼籲民間團體踴躍參與，2026年度新提案截止日為2025年7月31日下午5時，詳情可上雲嘉南分署官網查詢或電洽06-6985945轉1499。

▲雲嘉南分署推出「端午優選禮盒季」，圖為火燒蝦肉粽、烏魚子等熱賣商品，結合節慶與社區經濟。（記者林東良翻攝，下同）

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