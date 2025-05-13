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內診逼「做到高潮」！陳志金震驚：婦科根本沒「性反應測試」

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，4年前趁急診室值班時，以「性反應」測試為由，指侵女病患得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

文／CTWANT

台大醫院一名黃姓男婦產科住院醫師，於2021年趁值勤急診工作時，對女患者以做「性反應測試」為由進行猥褻、指侵，事後遭提告。黃男辯稱，因對非急症疾病過於熱心，才會造成誤會，但法官不採信其證詞，並判他有期徒刑3年。對此，ICU醫師陳志金澄清，「婦產科真的沒有所謂的『性反應』測試！」

陳志金今（13）日於臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文表示，關於婦產科檢查有4個重點，首先內診一定要有護理師在場，保護醫病雙方、讓雙方更安心，無論是接觸到身體哪一個部位，都要有護理師在場，「最好就是，醫師和病人也不要單獨在診間或病房」。

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其次，醫師在碰觸病人的身體「前」，一定要先說明檢查原因並獲得允許，也要告知病人在檢查時會有什麼感覺、反應或不適，告訴病人如果有任何不適，檢查可以隨時中止，檢查身體任何部位都是如此，特別是私密部位，「還有，婦產科真的沒有所謂的『性反應』測試！」

再者，詢問有無性經驗是婦產科的日常，是基於診斷考量和檢查的安排，會有所不同，病人不必覺得被冒犯，「當然，醫師的問法、語氣也很重要」。最後，陳志金強調，醫師應「保持溫度」，無論是醫師的雙手、器械、儀器，或者言語。

回顧此案，受害女子在2021年6月26日上午8時，因腹痛、發燒前往台大急診室就診，經診斷疑為黃體破裂而留院觀察。在她住院隔日下午，黃姓男醫師單獨帶她到婦科診間檢查，當她想詢問性行為的問題時，對方卻回應「我認為妳也是在意性生活的人，我來確認妳骨盆腔有無發炎，如果性器官受到刺激不會收縮，那就是骨盆腔發炎」，接著要她脫掉內褲躺在診療椅上，提議要進行「性反應測試」。

隨即，黃姓男醫師在無護理師陪同的情況下，配戴手套用手指插入受害女子的陰道，期間還說「為了避免尷尬，萬一要高潮時要跟我說」、「哪邊是有反應的」，直到她表明無法承受才停止動作。

沒想到的是，黃姓男醫師藉口發現異常分泌物，要求再做一次性功能測試，還強調「沒有做到高潮的話，結果可能會有影響」、「這次要做到高潮」，令受害女子起疑拒絕，黃姓男醫師不斷追問拒絕的原因，並為此道歉，要求她出去後不要「亂說」，甚至主動幫她訂晚餐。

事後，受害女子覺得不對勁，向男友提及此事，一度被對方質疑，但最後還是選擇撥打113保護專線及報警。

判決指出，黃姓男醫師坦言曾用手指搓揉女病患陰蒂，並將手指伸入其陰道，但否認性侵，辯稱是女病患說自己在性交時會腹痛，也經過對方同意，才會對她進行性功能障礙的內診，雖然門診實施該項檢查比較恰當，但並未禁止急診處理非急症，加上當時急診處於隨時待命狀態，他在百忙中，仍對於病人非急症的疾病過於熱心，一時疏忽沒有及時通知護理師跟診，才會造成誤會。

黃姓男醫師還說到，當時是他第1年值勤急診，保護自己意識還不夠強，因檢查女病患結果並無異常，相較前一天狀況也無明顯變化，才沒有在病歷上留下檢查紀錄，重申自己沒有利用機會性交的犯意。

法官認為，黃姓男醫師為滿足一己私慾，罔顧病人權益，濫用身為婦產科醫師得以對病人實施身體檢查的機會，對女病患猥褻、性交，嚴重破壞醫病信賴關係，損害醫師執業尊嚴與專業形象，考量其無犯罪紀錄，月收入約20至30萬元，最終依對受照護之人利用機會性交罪，判處黃姓男醫師有期徒刑3年，可上訴。此外，黃男也因此遭台大記過。

《CTWANT》關心您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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