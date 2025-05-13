一堆人中！研究曝「1習慣」超傷大腦：害憂鬱、記憶力下降

▲醫師黃軒表示，許多人以為滑手機是放鬆，但研究發現，其實是在榨乾大腦。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／CTWANT

隨著智慧型手機普及，越來越多人陷入無止盡的滑手機行為，但這種習以為常的生活模式，正悄悄侵蝕人類大腦的健康。胸腔暨重症專科醫師黃軒醫師表示，許多人原本只是想快速查看訊息，卻在不知不覺中一滑就是兩小時，這樣的行為已經是一種被稱為「數位強迫症」的現代通病，但在背後造成的影響遠比人們想像中嚴重。

黃軒醫師在FB粉絲專頁發文指出，根據刊登於《Frontiers in Psychology》期刊的研究，長期沉迷手機會導致大腦灰質體積減少，尤其在與專注力與衝動控制相關的前額葉皮質（prefrontal cortex）區域，出現明顯結構性變化。也就是說，過度使用手機不只是眼睛疲勞，更可能傷害掌管專注、記憶與自我控制的大腦核心區域。

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不少人認為，一邊滑手機一邊工作或讀書可以節省時間，黃軒醫師解釋，事實上，大腦並無法真正進行多工處理。這種頻繁切換注意力的行為，會導致大腦持續處於疲憊狀態，進而影響學習與記憶。根據一篇收錄於《PubMed》的研究指出，青少年若每日使用手機超過4小時，其工作記憶能力與學業表現均會明顯下降。

除了認知能力受損，情緒健康也深受影響。黃軒醫師引述研究解釋，長時間使用社群媒體與手機，與憂鬱、焦慮以及自尊下降之間呈現高度相關。2021年《Frontiers in Psychiatry》的一項調查就指出，青少年每天滑手機時間若超過6小時，罹患憂鬱症的風險將提高近兩倍。

黃軒醫師提醒，這些情緒問題並不是「想太多」，而是大腦對於「數位毒性」的真實反應。隨著手機螢幕發出的高亮度與不斷變動的內容，會刺激腦部，讓情緒越來越不穩定，導致「越滑越焦慮、越用越憂鬱」的惡性循環。

為了減緩數位對大腦的侵蝕，黃軒醫師建議實施「數位戒斷」，也就是每天規劃出至少一小時的「無螢幕時間」，做些不需電子設備的活動，例如閱讀紙本書、散步、或只是靜靜放空。

黃軒醫師也引述2022年《Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking》期刊的一項隨機試驗解釋，短短7天不使用社群媒體，即可顯著降低壓力並提升快樂感。

黃軒醫師提醒，滑手機本身不是錯，但長期沉迷手機的行為，可能成為一種慢性自我傷害。由於大腦本身沒有痛覺，當損傷出現時，往往已為時已晚。黃軒醫師強調「每一次滑動螢幕的瞬間，都是在消耗你的思考力、記憶力與幸福感，是時候把大腦的主控權拿回來了。」

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