罷免謝衣鳯未達標！2階差7588份　領銜人向志工致敬

記者唐詠絮／彰化報導



針對國民黨籍立委謝衣鳯的罷免案，第二階段連署於今日截止。罷免團體於彰化選委會前召開記者會，宣布本次連署共計收到19131份，距離法定門檻26719份尚差7588票，宣告罷免案未能成功。儘管罷免案未能達標，罷免團體領銜人、前明道大學校長陳世雄表示，此次行動已成功喚醒台灣人民的反共保台意識，堅信「愛台灣」終將戰勝一切。

▲罷免彰化第三選區立委謝衣鳯二階未達標。（圖／記者唐詠絮攝）

陳世雄深切感謝所有參與罷免行動的志工，無論是長期在地奔走的夥伴，或是從全國各地前來支援的志工，他們風雨無阻、不畏艱辛，用行動捍衛民主與國家。他向所有志工致上最高敬意，並稱他們是台灣自由的真正基石。

▲彰化第三選區立委謝衣鳯罷免二階連署19131份未達標。（圖／記者唐詠絮攝）

陳世雄指出，過去的美麗島事件、野百合學運、太陽花運動、青鳥行動，以及當前的罷免行動，都是台灣民主深化的重要里程碑。他呼籲台灣人民持續堅定信念、勇於行動，共同建立一個自由、公義、永續的國家。這場罷免行動不僅僅是政治事件，更是對中共滲透與國民黨代理人系統的正面回擊。他們強調，下一階段的罷免投票與補選才是關鍵決戰，呼籲民眾不能鬆懈，更不能忘記初心。

雖然彰化這一役未能成功，但陳世雄勉勵南彰人民砥礪奮起。他表示，親中政客的存在是對台灣最大的不義，絕不能讓他們再次得逞。他呼籲民眾在下一次選舉中，務必讓所有參與賣台法案的國民黨立委無法連任，以不辜負志工們的犧牲與全民的期待。

罷免團體重申，他們的目標沒有改變：拔除親共政客，守護民主台灣。他們將持續努力，為台灣的未來而奮鬥，為保護連署人個人隱私，將擇日銷毀所有已收集的連署文件，避免個資外洩遭查水表。

▲罷團領銜人陳世雄校長。（圖／記者唐詠絮攝）