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快訊／徐尚賢遭羈押後團隊疑內鬨！高雄雙罷劫總部突宣布解散

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢父親。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢父親徐國祥，今日召開記者會宣布總部解散。（資料照／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

「高雄雙罷劫連署總站」4月18日遭調查局搜索，負責人徐尚賢被訊問超過24小時，19日晚間遭法院裁定羈押禁見至今。徐尚賢父親徐國祥今日自稱是其職務代理人，突召開記者會對外宣布「高雄雙罷劫總部」解散，並將總幹事朱磊解職。不過，團隊則發聲明澄清，罷免活動照常進行，絕無解散或放棄之事。

徐國祥指出，他今天是以徐尚賢職務代理人、同時也是總部幹事長身分召開記者會，原雙罷團負責人徐尚賢現因案拘押於高雄燕巢看守所，目前仍在禁見偵查中，由於徐尚賢尚在拘押中無法視事，他代為宣布將解散「高雄雙罷劫總部」。

徐國祥表示，他基本上是反對大罷免，但為認同兒子徐尚賢追求國家民主法治、社會司法正義、憲法公平參政的公民運動必要性，才願意大力支持其追求國家正義，在高雄發動與民進黨相同的大罷免。

然而，現在卻遭國家機器嚴重打壓，甚至傳聞有禽獸部隊要對總部展開不定時的騷擾破壞，為避免傷及民團無辜志工，他今日才以百工百業協進會負責人身份宣布，辦公室名稱恢復為「高雄民團聯合總部」，為維護其個人權益，同時維護雙罷團體的公民運動訴求，往後回歸以領銜人為核心之公民運動本質。

▲▼雙罷劫總部,徐尚賢,黃捷,許智傑,大罷免,連署。（圖／記者吳世龍攝）

▲徐尚賢父親召開記者會，宣布雙罷劫總部解散。（資料照／記者吳世龍攝）

他強調，現在「雙罷劫總部」已宣布解散，幹事長與總幹事也同時解職，爾後雙罷劫旗號，雙罷劫圖騰，僅是選罷案代名詞，與高雄民團聯合總部無關，各罷案推動幹部均回歸以中選會登錄名稱自我稱呼，如：罷免高雄000立委領銜人000。

事實上，在徐尚賢遭到羈押後，徐父徐國祥經常代表兒子對外召開記者會發言，然而，雙罷劫團隊也疑似鬧內鬨，罷免許智傑領銜人朱磊、罷免黃捷領銜人黃晃枝日前發出聲明，「對於徐國祥先生（徐爸）以親友身份願意為尚賢多出力的想法，我們表示感謝，但因大家在罷免活動安排及其它方面存在較大分歧，其言行並不代表高雄雙罷劫領銜人觀點、態度或立場」。

▲▼ 徐尚賢遭羈押10天！律師曝看守所律見現況　領銜人喊：罷免不退縮。（圖／記者吳世龍攝）

▲領銜人朱磊日前曾發聲明，切割徐尚賢父親。（資料照／記者吳世龍攝）

兩人的聲明中也呼籲外界，注意區分，切勿混為一談，高雄雙罷劫團隊任何活動及安排以官方粉專公佈為準。同時強調，在罷免連署的最後衝刺階段，我們秉持求同存異、相互尊重的原則與各方合作，也曾繼續在各連署點、街頭及基層戰鬥，盡最大努力爭取二階連署達標。

針對今日突然宣布總部解散，團隊也再次發聲明強調，罷免行動照常進行，絕無解散或放棄之事，連署期限還剩一個月，請支持者繼續幫我們多多推廣，踴躍連署。 團隊並發出鄭重聲明表示，對於今日徐國祥對媒體公開發言所談及內容，我們尊重徐國祥先生關於其私人安排的決定，但對於其涉及高雄雙罷劫的言論，並不認同。

團隊聲明，徐國祥先生並非罷免領銜人，亦非罷免活動發起人、召集人，更非負責人，對罷團活動無權作出或宣布任何決定；高雄雙罷劫活動會堅持戰鬥到最後一刻，不退縮、不屈服、不放棄。

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