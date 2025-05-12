國定假日多5天！明年行事曆6月底前公告　蘇俊榮：沒聽過要覆議

▲王鴻薇質詢行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。（圖／翻攝立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會上週三讀《紀念日及節日實施條例》，新增「4＋1」天放假日，行政院長卓榮泰表態，產業正面臨國際變局衝擊，需要調適，外界稱要支持產業卻大幅增加放假日，高度懷疑與遺憾。國民黨立委王鴻薇今（12日）關切行政院是否研擬提覆議，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮於司法及法制委員會答詢時表示，行政院至今沒有做任何指示，幕僚作業已經排出未來10年的假，大約是120天至121天，而明年度辦公日曆表預計在6月底簽行政院對外公告。

立法院三讀通過紀念日及節日實施條例，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，另外，5月1日勞動節改為全國放假。

立法院司法及法制委員會今日審查今年度監察院、行政院人事行政總處、考試院、法務部等預算解凍案。民進黨立委莊瑞雄質詢時，關切新制即將上路，政府目前規劃進度，蘇俊榮答回答，該法案待總統公告後，人事總處將簽行政院，由於這三天有一天落在周四，屆時是否補假等細節，都將簽給行政院，明年辦公日曆表則預計在6月底簽行政院對外公告。蘇俊榮說，明年的行事曆，大概3月就已經草擬好，但會重新整理，目標應該是看6月底之前，因為跟金融有關、教育部有關，經濟部也有關，勞動部等很多部會都有關，「我們會先跟他們開會討論，找出共識決、最大公約數。」

藍委王鴻薇質詢時也詢問，行政院是否對於紀念日及節日實施條例提覆議？蘇俊榮回應，行政院沒有做任何指示，而且人事總處已經針對今年下半年3個節日進行內部檢討，討論待總統公告後要如何進行。

王鴻薇進一步追問，是否支持紀念日及節日實施條例立法？蘇俊榮則說，公務員依照法律規範執行公務責任，該法的主管機關是內政部。他指出，這兩天幕僚作業已經排好未來10年的假，每年休假日會從115天至116天，變成120天至121天。

王鴻薇再問，以下半年來看，9月與10月會有比較多的連假，是否會分散到11月放假？蘇俊榮說，詳細狀況還是會找教育部、經濟部、金管會等相關部會討論，因為只要一調整，跟國際無法接軌的話，對金融運作都會有影響與衝擊。