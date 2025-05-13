在野修核管法延役核電廠　卓榮泰：核三廠2號機仍要先除役再重啟

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院會今預計處理《核子反應器設施管制法》修正草案，延長核電廠服役年限。行政院長卓榮泰在接受Podcast專訪時指出，能源政策沒全然的錯誤，「現在大家討論的是核電還要不要用？」若立院經過充分討論、民主表決，行政院也沒有不接受；但即便通過修法，核三廠也須先除役再重啟。卓表示，依照台電估算，核三廠重啟須要3年半，「就算今天有電的問題，也不是靠核三廠可以解決的」。

卓榮泰接受《法律白話文》Podcast專訪在13日播出，談及能源議題，卓指出，現在要買綠電的產業非常多，大到包括台積電、小到一般企業，都需要買綠電，因為綠電買了才能進入國際市場。

卓榮泰說，過去幾年從蔡總統以來如果沒有一直發展綠電，雖然速度一開始很慢，但現在漸漸會加快，到明年底就能達到20%的綠電的發電量，慢慢增加後，台灣的綠電才能增加，跟世界才能接軌，「所以我們的能源政策沒全然的錯誤，現在大家討論的是核電還要不要用？」

「比較便宜的核電要不要用？核三廠要不要除役？」卓榮泰坦言，核電現在發電當然是1、2塊，是便宜的，「可是核廢料的處理，現在技術上、財政上還是非常非常大」，核一、核二的核廢料到現在還沒有完全能夠處理好，何況是核三廠現在2號機最後在5月17日要除役，核廢料要怎麼處理？

「現在立法院有一個核管法，修訂內容是要把核電廠40年的壽命延長到60年。」卓榮泰表示，如果經過充分討論、民主表決，行政院當然沒有不接受，但也不是說5月18日可以繼續開，「因為這跟檢查汽車不一樣，5月17日是法定的除役時間，除役之後，如果要重啟的話還要經過安全檢查，這安全體檢時間在台灣內部是沒有經驗的，必須去請教國外專家」。

卓榮泰說，這個核電廠除役之後要重啟，要經過什麼程序、要不要重新做安全檢驗後。台灣地震帶有沒有影響？用了40年的核電廠設備要不要更新、要不要維修？這都要經過安全檢查。

卓榮泰說，依照台電比較確實的估算，大概需要3年半左右的時候，這個程序，「所以今天就算...，我們是不會啦，就算今天有電的問題，也不是靠核三廠可以解決的，況且有人提到核二廠，那更是一個更遙遠的目標」。

卓榮泰表示，政府還是持續發展多元綠能，並希望台電施工中的大型電廠能陸續完工，搭配民營電廠，台灣在2032年前用電無虞。此外，政府的工作就是發展多元綠能，也推動深度節能、科技儲能，和加強安全電網韌性。

針對美方提到的小型模組反應爐（SMR），卓榮泰表示，SMR商轉還要一段時間，「台灣並沒有缺電，備載容量率都在10%到15%之間，就算核三廠2號機除役，備轉容量率會減少3個百分點，仍在安全要求之上」。