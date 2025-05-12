國情簡介96％漢人變「其餘人口」　黃智賢：為台獨建國不擇手段？

▲行政院國情簡介將漢族人口改為其餘人口。（圖／翻攝行政院官網，點圖放大）

記者郭運興／台北報導

近日行政院官網國情簡介中將96%漢族人口歸為「其餘人口」，遭外界議論，行政院則回應「此調整是尊重監委建議，為促進族群平權所進行的表述修正」。對此，媒體人黃智賢今（12日）表示，自己究竟看到了什麼？這跟消除種族歧視與族群平等，有什麼關係？居然拿「漢番會製造對立」做藉口，到底為了台獨建國，建構假的國族認同，不擇手段？還是不敢面對，漢族人口96.2％的事實？不喜歡漢族這個詞，那要用什麼詞？無論如何，哪有用其他兩字的道理。

黃智賢表示，大家常說，民進黨之所以這一年多來，支持度上升，不是因為執政能力強，其實是因為同行襯托，同行太差，才讓民進黨可以好整以暇，而民進黨現在，可能已經太得意，開始不掩飾了。

黃智賢表示，最近有人發現，行政院官網的「國情介紹」有關人口的部分，居然悄悄的，悶不吭聲的，把「漢族」改為「其餘人口」，輿論原地爆炸。這是什麼東西？自己究竟看到了什麼？

黃智賢指出，網站上描述是這樣的「台灣目前已設戶籍人口2.6％為原住民族群。另，外來人口占1.2％，其餘人口占96.2％」，當然，這裡講的人口結構，只限台澎金馬地區。

黃智賢再指，行政院當然有備好的說詞。發言人李慧芝說，監委鴻義章在民國111年12月指出，「漢」、「番」兩大族群壁壘分明的文字論述，恐不利消除種族歧視與形塑族群平權，建議內政部戶政司調整文字。行政院之後據此修改，沒有政治考量，請外界不要誤會。

黃智賢說，這種此地無銀三百兩的說法，讓人噴飯，把漢族講成「其他人口」，跟消除種族歧視，與族群平等，有什麼關係？作為最高行政機關，行政院得講人口結構，可是一講到人口結構，就讓民進黨很尷尬，因為，台灣人先祖，絕大多數，都是起碼從明清以降的各個年代，從大陸過來，這還怎麼反中？反祖宗了？沒膽子，所以就改祖宗。

黃智賢強調，行政院必須描述人口結構，結果，漢族人口佔96.2％就直接把漢族講成「其餘人口」，以免引起注意。否則，如果是因為不知道到底是漢滿蒙回藏的哪一族，那總有個統稱，叫做中華民族，但，中華民族更犯了台獨大忌，所以，只好變成其他。

另外，黃智賢也駁斥行政院的說法，關於人口結構如何描述，學術界不會沒有清楚的定義，行政院拿一個監委的意見做藉口，說講「漢番」會製造對立？現在還有人在講「番」？騙誰呢？早就定名為「原住民」了。當然啦，原住民跟漢族，或「外來人口」一樣，其實也都是外來的。

黃智賢質疑，行政院居然拿「漢番會製造對立」做藉口，把漢族變成其他人口，到底為了台獨建國，建構假的國族認同，不擇手段？還是不敢面對，漢族人口就是96.2％的事實？不喜歡漢族這個名詞，那要用什麼詞？無論如何，哪有用其他兩字的道理。

黃智賢提到，其實就是因為要台獨，要去中國化，就要抹掉一切跟大陸的關係，賴清德當行政院長的時候，甚至曾經想要在身分證跟戶籍登記裡，徹底用羅馬拼音，取代中文姓名。當時的方案，是讓所有台灣人民自己選擇，可以用閩南語或客家話或國語發音的羅馬拼音，完全取代中文字，身分證上，沒有中文姓名了。

黃智賢指出，過去這個荒唐的案子，背後當然也是因為台獨，但是因為過度激進，台獨意圖太明顯，被輿論砲轟，立刻胎死腹中，但是，民進黨認為，用原住民做破口，就可以逐步達標，高金委員跟藍綠白各黨，在前陣子，就歡欣鼓舞的，完成了原住民姓名，可以用羅馬拼音，徹底廢除中文姓名的三讀立法，可以想像，用不了多久，民進黨就可能再度提出，全民都可以，用羅馬拼音取代中文姓名。

黃智賢批評，現在行政院把漢族描述為其他人口，這樣公然不專業，公然去中化，還振振有詞，不以為恥，當然是政治輾壓專業，以政治力踐踏公務員，因為知道，上頭深好此道，目的，就是為了表忠。

黃智賢直言，民進黨可以惡搞人口描述，因為認為民意不會反彈，因為，他們認為支持反中的人，已經過半數。藍白支持度，已經小於民進黨，這時候，就又開始，為建構台獨論述打拼了。

最後，黃智賢大酸，96.2％人口是其他，從其他來，是其他後裔，先人墓碑上的大陸祖地，也要磨掉，改成其他，那麼，他們不是中華民國，更不是台灣共和國，理所當然的是「其他共和國」。

▼媒體人黃智賢。（圖／取自2021環球時報年會網站）