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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新增5天假提覆議？　柯建銘1句話埋伏筆：行政院不急

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

立法院日前通過《紀念日及節日實施條例》修法，新增教師節、台灣光復節、行憲紀念日等為全國放假日，引發行政部門是否提出覆議的關注。由於民進黨立委多數投下反對票，外界憂慮行政院是否會在時限內啟動覆議程序。對此，國民黨立委許宇甄呼籲行政院長卓榮泰應出面說明立場，並點名總統賴清德不該對此議題保持沉默。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則回應表示，此次修法應無違憲問題，純屬政策選擇，行政院暫不急於提出覆議，並暗示明年立院政黨結構可能改變，「明年政治環境、立法院政黨比例就不一樣了」，屆時再對此議題進行調整也不遲。他並質疑目前支持修法的藍白立委，未來是否都能連任，呼籲社會冷靜看待。

儘管行政院至今未明確回應是否提出覆議，但人事總處已表示，將著手修訂今年下半年行事曆，納入新增的3天國定假日。至於明年度的休假安排，將蒐集各界意見後另行公告。

本次修法通過後，小年夜、教師節、光復節、行憲紀念日與勞動節均列為全國休假日。針對後續勞工權益，國民黨擬提出修改《勞基法》，讓勞工入職滿三個月即可享有特休假。民眾黨主席黃國昌也表示，藍白兩黨均提出相關提案，未來應待新增假日實施後，再理性討論特休與家庭照顧假等後續配套。

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