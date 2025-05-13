美中互降關稅　黃珊珊：別一廂情願認為「卑躬屈膝」能談到好條件

▲立委黃珊珊、麥玉珍「灌水、撒幣、跳票 賴清德無感執政 PART 3」記者會。（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

美國與中國於12日發布聯合聲明，互相大幅調降加徵關稅，美對中關稅從145%降至30%，中對美國關稅從125%降至10%，引發國際譁然，而行政院經貿辦昨（12日）則說，台美關稅談判仍持續進行中，努力爭取最好待遇。面對美中關稅與台美關稅談判，民眾黨立委黃珊珊今（13日）強調，不能一廂情願認為一昧卑躬屈膝就能談到較好條件。

立委黃珊珊、麥玉珍13日上午召開「灌水、撒幣、跳票 賴清德無感執政 PART 3」記者會，會後接受媒體訪問。針對美中關稅談判與台美關稅談判，黃珊珊表示，應該全球都很驚訝，美中在短短幾天就完成這樣的立場。

黃珊珊提及，美中雙方各有堅持，之前也喊得很兇，自己以前當律師時，談判最重要的是「你有多少張力、有多少弓要拉多少箭」，如果一直拉著弓卻沒有箭飛出去，這樣也沒有用，也就是說「你自己到底有多少談判籌碼」。

黃珊珊指出，重點還是自己的底線跟防線有沒有守好，如果只是一昧委屈求全，甚至連我方都認為將來要跟除了中國以外的供應鏈來往，結果卻看到美國並沒有要跟中國斷絕往來，也代表全國經貿關係不可能只選一邊，所以不能一廂情願，認為一昧卑躬屈膝就可以談到比較好條件。