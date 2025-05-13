《核管法》修法版本壓線出爐！　藍白拍板核電廠延役最長20年

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣最後一座運轉的核三廠二號機將在5月17日除役，為防止台灣在「核電歸零」後面臨用電不足的困境， 藍白立委預計今（13日）立法院會中處理《核子反應器設施管制法第六條條文修正草案》，延長核電廠服役年限並放寬重啟條件。國民黨團書記長王鴻薇受訪時表示，延役的期限國民黨最終版本訂20年，包含台電還有主管機關的行政彈性，就是最長20年，此版本已與民眾黨達成協議。

依現行核管法第六條規定，核電廠完成興建作業後，經營者申請運轉執照，取得運轉執照，機組正式運轉；運轉執照之有效期間最長為四十年，期滿須繼續運轉者，經營者應於主管機關規定之期限內申請換發執照。未依規定換發執照者，不得繼續運轉。

而依「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第十六條規定，期滿仍須繼續運轉者，經營者應於執照有效期間屆滿前5年至15年，填具核子反應器設施運轉執照換照申請書，報請主管機關審核。而目前國內核一、二、三廠各部機組，均已超過法規規定換照申請期限。

因此國民黨立委提出《核子反應器設施管制法第六條條文修正草案》，總計14個版本，均聚焦於經營者於執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照，經主管機關確認核子反應設施安全無虞時，得繼續運轉。藍委指出，希望讓核電廠延役條件保持彈性，而且就算修法通過，仍要由台電公司提出申請延役，並經核安會審查才能延役，核廢當然也要處理。藍委強調，方向都是為放寬核電廠延役申請條件及再運轉執照年限，例如可在核電廠執照到期前提出延役申請，運轉年限得延至60到80年不等。不過直到昨天協商當下，藍委都沒有整合出一套版本，遭綠營痛批黑箱作業。

王鴻薇今日出面受訪時指出，關於延役的期限，國民黨最終版本訂20年，包含台電還有主管機關的行政彈性，就是最長20年，雖然民眾黨版本是一次以10年為限，但最終藍白整合後協議出就是訂20年。