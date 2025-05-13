吳思瑤用性侵比喻三讀程序　黃珊珊批「不倫不類」：看了很不舒服





▲立委黃珊珊、麥玉珍「灌水、撒幣、跳票 賴清德無感執政 PART 3」記者會。（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委聲請釋憲、暫時處分的《憲法訴訟法》部分條文修正案，憲法法庭昨（12日）召開說明會，立院民進黨團幹事長吳思瑤卻以「性侵案」比喻三讀程序，引發爭議。對此，民眾黨立委黃珊珊今（13日）也痛批，這個比喻是不倫不類，且看了很不舒服。

立委黃珊珊、麥玉珍13日上午召開「灌水、撒幣、跳票 賴清德無感執政 PART 3」記者會，會後接受媒體訪問。針對昨天憲法法庭朝野攻防，以及吳思瑤拿性侵比喻三讀表決失利等，黃珊珊表示，昨天大家都有看到憲法法庭直播，不管接下來要進行《憲訴法》是否違憲的程序問題，昨天這場說明會，本身也有點奇怪，好像大法官介入立院議事規則解釋，但這是國會自主。

黃珊珊提及，國會程序問題，應回到國會自主部分，但昨天全部聚焦在國會如何表決，「這件事情我覺得有點離譜啦！這麼重要的法庭，怎麼會是討論這麼細節的事情？」

黃珊珊指出，第二，現場包括民進黨團總召柯建銘對專家學者的人身攻擊，「我覺得把立院政治攻防放到法庭，是非常不當的行為，當然吳思瑤主張的『性侵說』，我昨天看了是很不舒服的，我覺得這比喻是不倫不累，身為女性卻用這樣方式去做這種主張。」

黃珊珊說，立法院是非常公開透明的地方，立法院都有現場直播，且媒體都在現場，「有什麼情況跟性侵做相比擬？我覺得這比喻叫不倫不類。」整個過程國人都看在眼裡，立法院議事程序每天都攤在陽光下，到底符不符合相關程序，這應該是國會自主的範圍內。