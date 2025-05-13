　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤用性侵比喻三讀程序　黃珊珊批「不倫不類」：看了很不舒服

▲▼立委黃珊珊、麥玉珍「灌水、撒幣、跳票 賴清德無感執政 PART 3」記者會。（圖／立院民眾黨團提供）

▲立委黃珊珊、麥玉珍「灌水、撒幣、跳票 賴清德無感執政 PART 3」記者會。（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委聲請釋憲、暫時處分的《憲法訴訟法》部分條文修正案，憲法法庭昨（12日）召開說明會，立院民進黨團幹事長吳思瑤卻以「性侵案」比喻三讀程序，引發爭議。對此，民眾黨立委黃珊珊今（13日）也痛批，這個比喻是不倫不類，且看了很不舒服。

立委黃珊珊、麥玉珍13日上午召開「灌水、撒幣、跳票 賴清德無感執政 PART 3」記者會，會後接受媒體訪問。針對昨天憲法法庭朝野攻防，以及吳思瑤拿性侵比喻三讀表決失利等，黃珊珊表示，昨天大家都有看到憲法法庭直播，不管接下來要進行《憲訴法》是否違憲的程序問題，昨天這場說明會，本身也有點奇怪，好像大法官介入立院議事規則解釋，但這是國會自主。

黃珊珊提及，國會程序問題，應回到國會自主部分，但昨天全部聚焦在國會如何表決，「這件事情我覺得有點離譜啦！這麼重要的法庭，怎麼會是討論這麼細節的事情？」

黃珊珊指出，第二，現場包括民進黨團總召柯建銘對專家學者的人身攻擊，「我覺得把立院政治攻防放到法庭，是非常不當的行為，當然吳思瑤主張的『性侵說』，我昨天看了是很不舒服的，我覺得這比喻是不倫不累，身為女性卻用這樣方式去做這種主張。」

黃珊珊說，立法院是非常公開透明的地方，立法院都有現場直播，且媒體都在現場，「有什麼情況跟性侵做相比擬？我覺得這比喻叫不倫不類。」整個過程國人都看在眼裡，立法院議事程序每天都攤在陽光下，到底符不符合相關程序，這應該是國會自主的範圍內。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀
想硬上「泥醉女」發現是男的！　逼口交丟下500元
NONO涉性侵判囚2年6月　老婆朱海君神隱到底拒回應
國定假日多5天會怎樣？黃崇仁：多放3、4天死不了人
川普突然提「統一」　我外交部：美中談判未觸及台灣
快訊／王文洋不忍了！　發出3聲明
擊落馬航MH17釀298死　ICAO裁定：俄羅斯需負責
獨／大馬路上驚見鱷魚！　民眾嚇壞
秀王文洋名片！女主播曝當年被搭訕「下機一路聊到行李轉盤」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普談美中談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀

歷任總統大比拚　羅智強秀藍民調：賴清德全輸、馬英九都第一

川普突然提「統一」　我外交部：美中談判未觸及台灣

影／「陸射型劍二防空飛彈」登場　現場實彈射擊畫面曝！

失言助燃大罷免？藍議員嗆少講話　翁曉玲怒：我都在幫國民黨

吳欣岱批李彥秀未借路權　何元楷：4黨去國民黨中央抗議沒申請

美中互降關稅　黃珊珊：別一廂情願認為「卑躬屈膝」能談到好條件

桃園罷團爆募款爭議又內鬥　牛煦庭嗆「詐騙集團」：司法應偵查

先解決「有得住」！卓榮泰曝推「婚育宅」　住社宅生一胎補50%租金

吳思瑤用性侵比喻三讀程序　黃珊珊批「不倫不類」：看了很不舒服

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

川普談美中談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀

歷任總統大比拚　羅智強秀藍民調：賴清德全輸、馬英九都第一

川普突然提「統一」　我外交部：美中談判未觸及台灣

影／「陸射型劍二防空飛彈」登場　現場實彈射擊畫面曝！

失言助燃大罷免？藍議員嗆少講話　翁曉玲怒：我都在幫國民黨

吳欣岱批李彥秀未借路權　何元楷：4黨去國民黨中央抗議沒申請

美中互降關稅　黃珊珊：別一廂情願認為「卑躬屈膝」能談到好條件

桃園罷團爆募款爭議又內鬥　牛煦庭嗆「詐騙集團」：司法應偵查

先解決「有得住」！卓榮泰曝推「婚育宅」　住社宅生一胎補50%租金

吳思瑤用性侵比喻三讀程序　黃珊珊批「不倫不類」：看了很不舒服

慶祝行情降溫！　上證指數開高走低　港股跌1.67％

17歲少女車上遭3男性侵　同行好友「被推下車」拋棄在路邊亡

絕美「回族新娘」驚艷全網！攝影師認證：家族出美女

川普談美中談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀

突站起來頭暈小心「姿勢性高血壓」　醫：死亡風險高87%

12強淘汰韓國的林昱珉　韓媒看好未來大聯盟對決李政厚、金慧成

COMPUTEX 2025「ESG GO！」系列活動　共創永續未來

聽過CKM症候群嗎？　心臟、腎臟、代謝其實息息相關

40℃高溫要來了！中國北部將迎「熱浪」…居民嘆：感覺熱早了

NONO涉性侵「一審遭判囚2年6月」　老婆朱海君神隱到底拒回應

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

政治熱門新聞

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

賴清德：中台發生戰爭必是中國挑起的　台菲日美應合作防堵

賴清德知習近平餐敘可能性低　釋善意喊對話交流、和平共榮拚經濟

才剛修法！王鴻薇稱10月連假太多「建議分到11月」　綠酸沒熟讀法案

桃園罷團爆分裂內鬨！　志工對話截圖曝導火線

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

卓榮泰曝推「婚育宅」　住社宅生一胎補貼50%租金

川普突然提統一　我外交部：美中談判未觸及台灣

台積電是客戶要求赴美　賴清德：課關稅不利半導體IT投資

有信心台南初選一定是自己出線　陳亭妃盼：能有個姐姐市長

世壯運開幕倒數　議員抓包APP竟一片空白

吳以性侵喻憲訴法三讀　陳智菡批噁心

吳欣岱指李未申請路權　他曝公文反擊

更多熱門

相關新聞

藍白《核管法》修法版本出爐　核電廠延役最長20年

藍白《核管法》修法版本出爐　核電廠延役最長20年

台灣最後一座運轉的核三廠二號機將在5月17日除役，為防止台灣在「核電歸零」後面臨用電不足的困境， 藍白立委預計今（13日）立法院會中處理《核子反應器設施管制法》修正草案，延長核電廠服役年限並放寬重啟條件。國民黨團書記長王鴻薇受訪時表示，延役的期限國民黨最終版本訂20年，包含台電還有主管機關的行政彈性，就是最長20年，此版本已與民眾黨達成協議。

才剛修法！王鴻薇稱10月連假太多「建議分到11月」　綠酸沒熟讀法案

才剛修法！王鴻薇稱10月連假太多「建議分到11月」　綠酸沒熟讀法案

白提核電延役10年、藍要求20年「表決前刻還沒整合」　綠營批黑箱

白提核電延役10年、藍要求20年「表決前刻還沒整合」　綠營批黑箱

林月琴澄清獲得標案是「延續性計畫」　黃揚明：兩個案子差了8年

林月琴澄清獲得標案是「延續性計畫」　黃揚明：兩個案子差了8年

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

關鍵字：

民眾黨黃珊珊吳思瑤民進黨

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

性侵女病患　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面