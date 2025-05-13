美中互降關稅「國內壓力」是關鍵　智庫：艱難戰役在後頭

▲美中貿易戰似乎出現一絲曙光，但專家看法不一。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）中國項目主任孫韻（Yun Sun）表示，美中大幅互降關稅，可謂重大且正面的發展，但2國貿易失衡問題還沒解決，艱難戰役還在後頭。

孫韻坦言，關稅調降幅度驚人，但雙方主要都是受到國內壓力驅使，才會這麼做。對川普政府而言，從中國進口商品變得不可行，「美國消費者要從哪裡獲得同樣產品呢？」對於北京而言，美國也是非常重要的出口市場，因此雙邊都希望降低關稅。

孫韻認為，取消4月2日以來加徵的關稅，相對而言比較容易，但並未解決美中貿易失衡的根本問題。川普就職時誓言消除美國遭遇的「不公平貿易」，意味著美中貿易談判才正要開始，「真正艱難的戰役還在後頭」。

至於接下來的談判重點，毒品芬太尼（fentanyl）將位列第一。今年稍早，美國就因為這種合成鴉片類止痛劑引起的問題，對中國加徵20%關稅。

其他重要議題包括中國增加採購美國商品、轉口貿易及匯率操縱、中國經濟結構改革等，尤其是政府補貼措施，這是中國商品充斥全球的原因之一，「要解決貿易失衡問題，還有一長串議題需要處理。」

哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟專家華特斯（Riley Walters）也對美中談判進展感到驚訝，但長期影響仍不明朗，短期內仍可能看到美國提高對中關稅。

他解釋，調降後的關稅，對中國進口商品依然偏高，但儘管成本提高，企業至少還能夠繼續做生意。他推測，川普政府希望藉此爭取時間，讓美國企業尋找中國以外的供應商。

華特斯認為，美國的重點不只是縮小貿易逆差，還有要求中國進行經濟改革，包括開放更多美國商品進入中國市場等，但這些要求對北京而言非常困難，到了某個階段，就不再只是討論美中經濟結構差異，而是涉及政治問題。