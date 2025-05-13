台積電是客戶要求赴美　賴清德：課關稅不利半導體IT投資

▲總統賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

面對美國總統川普拋出的關稅政策，總統賴清德近日接受《日本經濟新聞》時表示，他理解川普的目標，台灣不希望對抗美國，而是透過談判降低關稅，同意採購美國產品與投資，解決非關稅障礙與產地標示不實問題。他也特別提醒，台積電（TSMC）是在客戶要求下宣布赴美投資。如果美國對台灣半導體課徵關稅，將不利於台灣半導體與IT產業在美國的投資，而台灣會明確向美方說明這一點。

賴清德表示，台灣有「立足台灣、拓展全球、銷售全世界」的產業戰略。面對關稅，將嚴肅以對，在危機中尋找機會，讓我們的策略更加完善。

賴清德說，他理解川普的目標，包括：解決財政問題、推動再工業化、讓美國成為人工智慧（AI）的全球中心，以及促進世界和平，而關稅只是實現這些目標的手段之一。

賴清德表示，台灣不希望對抗美國，而是希望透過談判降低關稅，同意採購美國產品與投資，解決非關稅障礙與產地標示不實問題，並確保縮小美台貿易赤字。

賴清德指出，台灣希望從「零關稅」的提案開始談判，爭取簽訂貿易協定。透過投資支援美國再工業化與AI發展，同時也能提升台灣產業水準，強化與美國經濟的連結，這將有助於台灣的長期發展。

賴清德表示，對等關稅措施無疑會對台灣產業造成影響。台灣政府已提出930億台幣的產業支持方案，並編列了4100億台幣的特別預算。

他特別強調，台積電（TSMC）是在客戶要求下宣布赴美投資。如果美國對台灣半導體課徵關稅，將不利於台灣半導體與IT產業在美國的投資。台灣會明確向美方說明這一點。

對於是否希望美國持續扮演自由世界的領袖？賴清德表示，美國依據《台灣關係法》和「六項保證」長期支持台灣。台灣獲得來自美國的合作與支援，當美國遭遇困難時，台灣也會盡力合作。

賴清德表示，他希望美國能繼續強大，這對台灣、印太地區以及全球都有益。美國應持續作為自由、民主與人權的領袖。過去數十年來美國一直肩負全球責任，他相信美國將迅速調整各項政策，重新展現其領導世界的精神。

賴清德說，台灣正在提高國防預算，也希望加強武器採購。台灣有保衛自己的決心，也有與友邦共同維護地區和平與穩定的強烈意志。

在跟日本的合作方面，賴清德表示，雖然美國是台灣的最大投資地，但在2024年，台灣76.6%的出口是對美以外國家。台灣不會把雞蛋放在同一個籃子裡，台灣希望進一步拓展全球市場。

賴清德指出，目前印太地區與國際社會都非常需要日本的領導，我們希望日本支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），也期待與日本簽訂經濟夥伴協定（EPA）。

賴清德說，台灣產業已從過去對中國大陸的「西進」轉為前往東南亞的「南進」。現在是個好機會，希望能在「北方」與日本加強合作，在「東方」開拓北美市場，讓台灣產業更為強大。

對於中國反對台灣加入CPTPP一事，賴清德說，台灣應該思考該如何面對中國的壓力。他期盼友邦能給予支持。我們不必非選擇中國或美國不可，這不是國家之間的選擇，而是價值觀的選擇，要選擇民主憲政體制，還是退回到專制獨裁。