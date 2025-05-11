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賴清德率萬人浴佛祈福　母親節佛誕節三節合一

▲▼賴清德率萬人浴佛祈福　母親節佛誕節三節合一。（圖／慈濟基金會提供）

▲總統賴清德出席2025慈濟台北中正紀念堂浴佛大典。(圖／慈濟基金會提供，下同)

生活中心／台北報導

慈濟基金會於5月11日傍晚在臺北市中正紀念堂舉行「2025年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，結合佛誕節、母親節與全球慈濟日三大節慶，吸引萬名信眾齊聚一堂，展現虔誠善念，並傳遞對佛陀的禮讚、母親的感恩以及慈濟志工精神的弘揚。現場莊嚴氣氛令人動容。

▲▼賴清德率萬人浴佛祈福　母親節佛誕節三節合一。（圖／慈濟基金會提供）

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▲慶祝一年一度「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會5月11日晚間六點在臺北市中正紀念堂舉辦「2025年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」。

根據慈濟統計，截至5月8日，全球已有44個國家地區規劃舉辦近800場浴佛活動，預計超過20萬人次參與，部分地區更透過線上形式加入，共同祈願世界和平與人心清淨。此次臺北的祈福會分為兩場次，共吸引超過兩萬人參與，場面宏大，佛教界諸山長老以及各界人士皆出席盛會。

活動在〈爐香讚〉佛樂聲中拉開序幕，浴佛儀軌莊重進行，現場充滿祥和氛圍。包括總統賴清德、內政部長劉世芳、前總統馬英九、臺北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市副市長邱佩琳等政要與多國駐臺使節，皆親臨現場共同誦唸〈祈福文〉，祈願國泰民安、天下無災。

▲▼賴清德率萬人浴佛祈福　母親節佛誕節三節合一。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安均出席2025慈濟台北中正紀念堂浴佛大典。

▲▼賴清德率萬人浴佛祈福　母親節佛誕節三節合一。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會表示，今年浴佛活動主題為「與佛相遇」，希望藉由儀式洗滌人心、啟發善念，讓參與者在佛誕日感受與佛相遇的深刻意義。同時，慈濟推動「行動浴佛」計畫，深入社區、醫院、學校及社福機構，讓無法親臨現場的民眾也能參與祈福，共霑法喜。

浴佛儀式超越宗教與族群界限，透過「外沐佛恩、內淨自心」的方式，鼓勵人人自省、清淨心靈，感念佛恩、親恩與眾生恩，進一步實踐知恩、感恩、報恩的理念，為社會帶來更多正向能量。

慈濟呼籲民眾踴躍參與，共同在佛誕節凝聚慈悲願力，為家庭、社會乃至全球祈福，希望天下無災無難、眾生離塵離垢，並展現臺灣以「愛與善」為核心的精神，讓世界看到臺灣的溫暖與力量。

▲▼賴清德率萬人浴佛祈福　母親節佛誕節三節合一。（圖／慈濟基金會提供）

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