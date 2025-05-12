燒死鄰居還笑！男求交保「想賺零用錢」　Cheap見關鍵籲：該修法

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市淡水去年12月發生一起駭人命案，曾鈺偉、林志銘兩人竟為區區400元，縱火將鄰居活活燒死。時隔近半年，士林法院本月6日召開接押庭，審判長最終裁定兩人續押。對此，Cheap認為，先不論最後判決，台灣應該先修法，讓重罪不得交保，避免造成下一樁慘劇。

Cheap今在臉書提到，去年12月間，淡水發生一起非常離譜且殘忍的命案，38歲的曾鈺偉和35歲的林志銘因缺錢，先偷了一家燒臘店曬在外面的五花肉，接著又闖進一間斷水斷電的破爛套房，在裡面開燒烤派對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

等兩人吃飽喝足後，竟用汽油和打火機，恐嚇住在附近的蔡姓男子。於是蔡男給了他們身上僅有的400元，但這兩位不僅不罷休，還逼這位素食鄰居吃他們剛偷來的五花肉，不久後曾鈺偉、林志銘再度敲門討錢，這回蔡男不開門，怎料他們直接潑汽油放火，將他活活燒死。

▲▼林志銘（上圖）；曾鈺偉（下圖）。（圖／記者黃宥寧攝）

時隔近半年，士林地院5月6日召開接押庭，林男向法官表示，希望能交保，因為想出去賺點零用錢再回來服刑；不僅如此，他甚至當庭笑出聲，引起審判長震怒。而辯護人則指出，案情經檢方偵查完畢，林的前妻也已作證，兩名被告對事發過程大致一致，僅剩法律上殺人故意的認定，請求法院斟酌。

儘管審判長最終裁定兩人續押，Cheap仍呼籲，台灣應該修法「重罪不得交保」，舉凡謀殺、放火致死、性侵致死、殺害兒童、老人、恐怖攻擊等案件一律羈押，不得自由裁量是否交保。

PO文也掀起熱烈討論，大票網友紛紛回應，「台灣居然有這麼荒唐的案件」、「先不論廢不廢死，台灣真的要先落實確實的無期徒刑」、「台灣司法呵呵」、「司法改革大成功XDDD」、「台灣價值，你敢嘴」、「司法已死」。

►信用卡「開1功能」被盜刷卻不會通知 女急報案！釣出一票苦主

►台灣「詐騙從業人口」逼近台積電員工 粉專再爆「驚人1數據」

►台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭了：台灣人好奴