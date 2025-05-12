藍議員點名凌濤、翁曉玲　願資助旅費送2人出國！少出來講話

▲國民黨桃園市議員黃敬平。（資料照／市議會提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨桃園市議員黃敬平近日在政論節目上指出，國民黨桃園立委牛煦庭、涂權吉的罷免案，確實比較危險。他也直白地說，拜託桃園市議員凌濤、國民黨立委翁曉玲，他願意資助旅費送他們出國，看是要去日本、美國，帶著小孩出去散散心，少出來講話。

近日凌濤說，在他的保護之下，國民黨籍的桃園立委面對罷免案都很安全。對此，黃敬平在政論節目中表示，凌濤議員講話這麼自滿、這麼自信，他自己也不敢說在誰的保護下，說到哪裡不要擔心，好比說在桃園市長張善政或哪位委員之下，就沒有問題。

對於民進黨立委王義川拋出祭品文，揚言只要桃園三席被罷免掉，他就會剃光頭一事，黃敬平表示，這不容易，講話不要這麼滿，說什麼在自己的保護之下，他並不喜歡這樣子。

黃敬平坦言，在桃園牛煦庭、涂權吉是比較危險的，因為地方政治、結構版圖的關係，他認為凌濤議員那區也不要輕忽，結構狀況如果不支持罷免沒有出來投票，一樣會危險。

黃敬平說，他講白話一點，拜託凌濤議員跟翁曉玲委員，最近無聊他願意送他們出國，如果想去日本、美國就跟他講，機票報銷去找他，在暑假前看可不可以帶小孩出去，資助旅費少出來講話，「我對家庭娛樂休閒跟關心，散散心少出來講話」。