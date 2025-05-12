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美中貿易戰「暫時停火」　華府專家：未來升級可能性仍高

▲▼G20會議的餐敘上川普與習近平相對而坐。（圖／路透）

▲美中貿易戰似乎露出一絲曙光。（資料照／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美中經貿會談後，雙邊互相大降關稅，貿易戰似乎露出一絲曙光。不過，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）會前預測，2國尚未真正來到「非談妥協議不可」的階段，可能只會「暫時性停火」，維持市場信心與國內支持，未來升級可能性仍高。

甘思德9日投書「外交政策」（Foreign Policy）指出，「別指望（美中在）日內瓦會達成貿易協議」，認為美中達成「真正解決彼此積怨的協議」，可能性極低。

他指出，任何成功談判的前提是，雙方都需要一筆交易，也願意做出對方重視的讓步，以換取利益，但這些條件如今並不存在。美中經濟都遠未達到崩潰邊緣，在國際上也都不是孤立狀態，華府官員正忙著與各國談判，北京高層也積極拜訪西歐、俄國與東南亞，深化關係。

▲美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平。（圖／路透社）

儘管美國金融市場劇烈震盪，但股市已經回彈大部分跌幅，政府也可能延長減稅措施，或以其他方式，向消費者口袋注入資金。此外，川普政府剛與英國達成貿易協議，也正與10多個國家談判中。

中國科技實力及全球市場擴張，對美依賴已經下降，當局剛開始動用財政與貨幣刺激工具，緩解國際需求下降的衝擊，同時控制著國內證券市場及金融體系，爆發全面經濟危機的可能性不高。萬一真的發生，也可以輕易怪罪美國，形塑自身對抗霸凌者的形象。

甘思德指出，對於美中而言，初期表現出「談判意願」維持市場信心與國內支持，比達成真正的協議更為重要。雙方可能同意「暫時停火」，甚至在短期內降低貿易壁壘，但川普1.0貿易戰的「第一階段協議」就談了22個月才搞定，而當前問題又比過去更複雜。因此，任何進展都應該被視為短暫的，未來再次升級的可能性仍然極高。

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