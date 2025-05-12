中美經貿會談落幕　港媒曝：雙方降低的關稅水準超過100％

▲何立峰會後舉行記者會。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國務院副總理何立峰10日至11日與美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談，雙方會後都稱取得「實質性進展」。據港媒最新披露，中美雙方降低的關稅水準將超過100％。

何立峰會後表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制；中美雙方將盡快敲定相關細節，並將於12日發布會談達成的聯合聲明。

貝森特表示，雙方已經取得「實質性進展」，但未透露協議的細節。葛里爾則說，迅速達成協議，反映出分歧或許沒有這麼大，並稱中方「談判人員很強硬」。

香港《鳳凰衛視》今（12）日下午報導，持續兩天的中美經貿高層會談結束之後，根據消息人士透露，中美降低的關稅水準將超過100％。

此前，《路透》引述花旗報告指出，局勢緩和更有可能，但仍可能無法達成實質性協議；隨著談判可能進入較為艱難的階段，預計美國對中實際關稅稅率降至45％左右的可能性更大。

花旗首席中國經濟學家余向榮稱，中美都有可能採取一些措施，目前來看，美國更有可能比預期更早地將總關稅稅率降至45％。