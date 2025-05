快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

▲美國與中國互相大幅調降關稅。(圖/路透)

記者詹雅婷、張方瑀/綜合報導

美中為期2天的瑞士日內瓦經貿會談落幕,並在12日發布聯合聲明。彭博12日報導,美國對中國商品關稅將從145%降至30%,為期90天,與此同時,中國對美國商品的關稅將從125%降至10%。

彭博引述聲明指出,美中暫時降低彼此產品的關稅,旨在緩和貿易緊張情勢,並給世界2個最大經濟體3個月的時間解決分歧。美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示,美中已針對關稅暫緩90天達成協議,雙方將在90天內互相下調115%的報復性關稅稅率,與中國的談判具建設性,雙方表現高度尊重。

依據白宮聲明,鑑於雙方經貿關係對兩國及全球經濟的重要性,以及認知到建立一個可持續、長期、互利的經貿關係的重要性,本著互相開放、持續溝通、合作與互相尊重的精神,雙方同意於2025年5月14日前採取下列行動:

美國方面:

1.根據2025年4月2日簽署的第14257號行政命令(Executive Order 14257),針對原產自中國(包含香港及澳門)的商品所加徵的從價稅附加稅率(additional ad valorem rate of duty),將暫停其中24個百分點的稅率,為期90天,但保留剩餘10%的從價稅,依據上述行政命令條款繼續施行。

2.撤銷根據2025年4月8日及9日所頒布的第14259號及第14266號行政命令(Executive Orders 14259與14266)對上述商品加徵的修正後附加從價稅稅率。

中國方面:

1.根據2025年第4號國務院關稅稅則委員會公告(Announcement No. 4 of the Customs Tariff Commission of the State Council),針對美國商品加徵的附加從價稅稅率,同樣將暫停其中24個百分點的稅率,為期90天,並保留剩餘10%的附加從價稅;同時,撤銷根據2025年第5號及第6號公告所加徵的修正後稅率

2.採取一切必要的行政措施,暫停或撤銷自2025年4月2日以來針對美國實施的非關稅反制措施。

在上述行動落實後,雙方將設立一個持續就經貿關係進行磋商的機制。中方代表將由國務院副總理何立峰擔任;美方代表則為財政部長貝森特(Scott Bessent)與美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)。磋商地點可輪流在中國與美國舉行,或雙方同意的第三國舉行。如有需要,雙方亦可就相關經貿議題召開工作層級磋商。