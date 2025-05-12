　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲美國與中國互相大幅調降關稅。（圖／路透）

記者詹雅婷、張方瑀／綜合報導

美中為期2天的瑞士日內瓦經貿會談落幕，並在12日發布聯合聲明。彭博12日報導，美國對中國商品關稅將從145%降至30%，為期90天，與此同時，中國對美國商品的關稅將從125%降至10%。

彭博引述聲明指出，美中暫時降低彼此產品的關稅，旨在緩和貿易緊張情勢，並給世界2個最大經濟體3個月的時間解決分歧。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美中已針對關稅暫緩90天達成協議，雙方將在90天內互相下調115%的報復性關稅稅率，與中國的談判具建設性，雙方表現高度尊重。

依據白宮聲明，鑑於雙方經貿關係對兩國及全球經濟的重要性，以及認知到建立一個可持續、長期、互利的經貿關係的重要性，本著互相開放、持續溝通、合作與互相尊重的精神，雙方同意於2025年5月14日前採取下列行動：

美國方面：
1.根據2025年4月2日簽署的第14257號行政命令（Executive Order 14257），針對原產自中國（包含香港及澳門）的商品所加徵的從價稅附加稅率（additional ad valorem rate of duty），將暫停其中24個百分點的稅率，為期90天，但保留剩餘10%的從價稅，依據上述行政命令條款繼續施行。

2.撤銷根據2025年4月8日及9日所頒布的第14259號及第14266號行政命令（Executive Orders 14259與14266）對上述商品加徵的修正後附加從價稅稅率。

中國方面：
1.根據2025年第4號國務院關稅稅則委員會公告（Announcement No. 4 of the Customs Tariff Commission of the State Council），針對美國商品加徵的附加從價稅稅率，同樣將暫停其中24個百分點的稅率，為期90天，並保留剩餘10%的附加從價稅；同時，撤銷根據2025年第5號及第6號公告所加徵的修正後稅率

2.採取一切必要的行政措施，暫停或撤銷自2025年4月2日以來針對美國實施的非關稅反制措施。

在上述行動落實後，雙方將設立一個持續就經貿關係進行磋商的機制。中方代表將由國務院副總理何立峰擔任；美方代表則為財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。磋商地點可輪流在中國與美國舉行，或雙方同意的第三國舉行。如有需要，雙方亦可就相關經貿議題召開工作層級磋商。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
創今年新高！台股單周湧入27.4億美元
金價又跳水！水貝市場現搶購潮　買家嘆：已虧196萬元
快訊／古林睿煬完封勝後遭抹消登錄
快訊／8連霸女議員詐助理費533萬　判刑2年
快訊／日圓甜甜價來了！　不排除再下探
快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施
快訊／國1內湖交流道自撞車禍！駕駛無呼吸心跳　送醫搶救中
快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%
年輕人為何瘋「白沙屯媽祖進香」？　BBC分析最大魅力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

美中貿易戰「暫時停火」　華府專家：未來升級可能性仍高

菲律賓選舉爆槍擊！查賄選2死5傷　市長發聲

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

年輕人為何瘋「白沙屯媽祖進香」？　BBC分析最大魅力

15歲少年砍死人　日本警緊急逮捕！84歲婦「頭、鼻噴血」倒臥慘死

夫妻玩DNA檢測驚覺「父親是同一人」　人妻超崩潰

10%關稅是基本門檻　美商務部長點名「這些商品」可望豁免

力拚汽車關稅豁免！日本擬以「造船合作」當籌碼　石破茂強硬表態

拒絕川普汽車關稅　日相石破茂：談判以0%關稅為目標

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

美中貿易戰「暫時停火」　華府專家：未來升級可能性仍高

菲律賓選舉爆槍擊！查賄選2死5傷　市長發聲

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

年輕人為何瘋「白沙屯媽祖進香」？　BBC分析最大魅力

15歲少年砍死人　日本警緊急逮捕！84歲婦「頭、鼻噴血」倒臥慘死

夫妻玩DNA檢測驚覺「父親是同一人」　人妻超崩潰

10%關稅是基本門檻　美商務部長點名「這些商品」可望豁免

力拚汽車關稅豁免！日本擬以「造船合作」當籌碼　石破茂強硬表態

拒絕川普汽車關稅　日相石破茂：談判以0%關稅為目標

互降關稅只是第一步！陸證實：雙方同意建立「中美經貿磋商機制」

壓力山大流動率高　暨大加冠典禮見證護理新秀邁向臨床

「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

關稅緊張情緒降溫　台股單周湧入27.4億美元創今年新高

河濱公園散步竟斷魂！6旬翁遭撞搶救10天不治　單車騎士起訴

嘉義市議員提案改善人行步道溝蓋輕量化　清潔效率大提升

陳傑憲幽默喊「抓交替」　吉力吉撈接任理事長開玩笑發表得獎感言

顏益財看Q2業界財報不佳、下半年估會反彈　運價不會暴漲暴跌

民宿望出去就有知名美景　女抵達現場傻眼：窗外只有一張海報

快訊／國1汐止匝道「貨櫃車躺護欄上」！　一半車身騰空橋外

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

國際熱門新聞

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

企鵝妹遇襲　法國副市長震怒要抓嫌

「這國」今年對台已出口8000噸白蝦　爽賺逾5千萬

快訊／中美經貿會談結束！美：重大進展

疑櫻花妹「當街解放」36秒影片曝！　蹲水溝起來裙子擦下體

夫妻驗DNA查出驚人真相　人妻崩潰

印軍力「輾壓」巴基斯坦　核武對峙恐怖平衡

美國收到震驚情報　范斯促成停火

34歲媽「自製家庭色情片」撈錢！9子女全遭拖下海

川普簽行政令　要求藥價立刻降30％至80％

美中貿易談判結束「取得重大進展」　今發表聯合聲明

英郵輪爆船客大亂鬥！特技演員被打死

五六年級生慘到爆　經濟學人揭血淚處境

更多熱門

相關新聞

快訊／日圓甜甜價「0.2092」來了　10萬台幣較3周前多換5.2萬日圓

快訊／日圓甜甜價「0.2092」來了　10萬台幣較3周前多換5.2萬日圓

受到美日關稅協議有進展，美元轉強，匯市出現明顯反轉，台銀日圓現鈔換匯價今（12）日下午掛出「0.2092」賣出價，為5月5日以來再次出現甜甜價，換算10萬台幣較3周前多換5.2萬日圓。

花旗：美對中關稅料降至45%

花旗：美對中關稅料降至45%

美商務部長：10%關稅是基本門檻

美商務部長：10%關稅是基本門檻

力拚關稅豁免！日本擬以「造船合作」當籌碼

力拚關稅豁免！日本擬以「造船合作」當籌碼

日本拒絕汽車關稅　石破茂：目標0%關稅

日本拒絕汽車關稅　石破茂：目標0%關稅

關鍵字：

美中關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面