快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

▲美國與中國互相大幅調降關稅。（圖／路透）

記者詹雅婷、張方瑀／綜合報導

美中為期2天的瑞士日內瓦經貿會談落幕，並在12日發布聯合聲明。彭博12日報導，美國對中國商品關稅將從145%降至30%，為期90天，與此同時，中國對美國商品的關稅將從125%降至10%。

彭博引述聲明指出，美中暫時降低彼此產品的關稅，旨在緩和貿易緊張情勢，並給世界2個最大經濟體3個月的時間解決分歧。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美中已針對關稅暫緩90天達成協議，雙方將在90天內互相下調115%的報復性關稅稅率，與中國的談判具建設性，雙方表現高度尊重。

依據白宮聲明，鑑於雙方經貿關係對兩國及全球經濟的重要性，以及認知到建立一個可持續、長期、互利的經貿關係的重要性，本著互相開放、持續溝通、合作與互相尊重的精神，雙方同意於2025年5月14日前採取下列行動：

美國方面：

1.根據2025年4月2日簽署的第14257號行政命令（Executive Order 14257），針對原產自中國（包含香港及澳門）的商品所加徵的從價稅附加稅率（additional ad valorem rate of duty），將暫停其中24個百分點的稅率，為期90天，但保留剩餘10%的從價稅，依據上述行政命令條款繼續施行。

2.撤銷根據2025年4月8日及9日所頒布的第14259號及第14266號行政命令（Executive Orders 14259與14266）對上述商品加徵的修正後附加從價稅稅率。

中國方面：

1.根據2025年第4號國務院關稅稅則委員會公告（Announcement No. 4 of the Customs Tariff Commission of the State Council），針對美國商品加徵的附加從價稅稅率，同樣將暫停其中24個百分點的稅率，為期90天，並保留剩餘10%的附加從價稅；同時，撤銷根據2025年第5號及第6號公告所加徵的修正後稅率

2.採取一切必要的行政措施，暫停或撤銷自2025年4月2日以來針對美國實施的非關稅反制措施。

在上述行動落實後，雙方將設立一個持續就經貿關係進行磋商的機制。中方代表將由國務院副總理何立峰擔任；美方代表則為財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。磋商地點可輪流在中國與美國舉行，或雙方同意的第三國舉行。如有需要，雙方亦可就相關經貿議題召開工作層級磋商。